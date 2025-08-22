Maskinoperatör
Garantell AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Värnamo Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Värnamo
2025-08-22
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Garantell AB i Värnamo
, Jönköping
, Malmö
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och ordningsam person med ett tekniskt intresse? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, samarbeta med andra och samtidigt arbeta självständigt? Då kan du vara rätt person för Troax Group.Publiceringsdatum2025-08-22Om företaget
Garantell med sin produktion i småländska Värnamo ingår i börsnoterade Troax-koncernen som producerar säkerhet som skyddar människor, egendom och processer. Just nu söker vi nya medarbetare till vår produktionssite i Värnamo, Garantell. Troax Group är idag den ledande globala leverantören inom branschen och har lokal närvaro i 45 länder. Antalet anställda på Garantell är ca 85 medarbetare och i koncernen totalt ca 1200 medarbetare.
Besök gärna vår hemsida för att ta del av vår fantastiska resa www.troax.com
och www.garantell.com
Om rollen
Som maskinställare hos oss kommer du att spela en nyckelroll i vår produktion. Du ansvarar för att:
- - Ställa och köra maskiner enligt fastställd produktionsplan.
- - Säkra kvaliteten på produkterna genom att följa givna kvalitetskontroller
- - Arbeta enligt våra säkerhetsrutiner och bidra till en trygg arbetsmiljö
- - Samarbeta med kollegor i produktionsteamet för att nå gemensamma mål
Vem är du?
Vi söker dig som är
- - Noggrann och ordningsam - du har öga för detaljer och gillar struktur
- - Driftig och självgående - du tar initiativ och ser vad som behöver göras
- - En teamspelare - du trivs med att samarbeta med har också förmåga att arbeta självständigt
Vi erbjuder
- - En stabil arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter
- - Ett engagerat team och en inkluderande arbetsmiljö
- - Möjlighet att påverka och bidra till förbättringar i produktionen.
Vill du vara med och forma framtidens industri tillsammans med oss?
Skicka i så fall in din ansökan via vår Karriär sida. Vi gör urval löpande så skicka in din ansökan direkt, dock senast 2025-09-30
Antal vakanser: ca 8
Arbetstider: Vår produktion arbetar i fasta skift och just nu söker vi till flera av dom. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Garantell AB
(org.nr 556605-1446) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Produktion/Lager Kontakt
Artan Rama 0731449218 Jobbnummer
9470356