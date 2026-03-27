Maskinoperatör 2-skift - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Maskinoperatörsjobb (livsmedel) / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb (livsmedel) i Helsingborg
2026-03-27
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vi söker nu en maskinoperatör med omgående start i Helsingborg! Här får du möjlighet att vara med och bidra till vår kunds fortsatta utveckling!
Som maskinoperatör arbetar du med att tillverka material och produkter i vår kunds maskinpark. Du ser till att hålla ordning på din arbetsplats och följer rutiner. Du arbetar efter prioriteringsordningen S-Q-P (Safety - Quality - Productivity) och bidrar aktivt med förbättringsförslag som kan utveckla deras arbetssätt. Vår kunds produktion blir alltmer automatiserad och digital, så du kommer att arbeta med moderna maskiner, uppföljningssystem och digitala verktyg.
I rollen ansvarar du för att tillverka produkter enligt fastställda rutiner och instruktioner samt säkerställa att nödvändig dokumentation, exempelvis BMR, fylls i korrekt. Du kontrollerar att materialet som lämnas vidare till nästa steg i processen håller rätt kvalitet och ser till att viktig information överförs vid skiftbyten. Arbetet innebär även att du följer gällande säkerhetsrutiner och hanterar maskiner på ett säkert sätt.
Dina arbetsuppgifter omfattar arbete med automatiserade maskiner där du förväntas ha förståelse för hur de digitala systemen fungerar. Du genomför första- och sista-bitskontroller enligt etablerade rutiner och ansvarar för att hålla rent och ordnat runt din maskin i enlighet med 5S-principerna. Du deltar aktivt i förbättringsarbete genom att bidra med idéer och rapporterar säkerhetsbrister för att främja en trygg och säker arbetsmiljö. Rollen innebär även att säkerställa smidiga skiftöverlämningar, dokumentera eventuella avvikelser samt arbeta mot uppsatta mål och rapportera om dessa inte uppnås.
Krav på din profil
Erfarenhet av industriellt arbete
Gymnasieutbildning, gärna inom teknik
Förmåga att förstå och fylla i dokumentation korrekt
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av digitala system i produktion
Truckkort A+B
Tidigare erfarenhet ifrån livsmedels- eller läkemedelsindustri Publiceringsdatum2026-03-27Dina personliga egenskaper
Som person ser vi gärna att du är mogen, ansvarsfull och ordningsam. Du arbetar strukturerat och effektivt, har lätt för att samarbeta och bemöter andra på ett respektfullt och professionellt sätt. Du är nyfiken, har en vilja att lära dig nya saker och utvecklas i rollen, samtidigt som du är självständig och tar egna initiativ.
Arbetstider: 2-skift FM: 07:00-15:30 (Mån-Fre). EM: 15:20-23:25 (Mån-Tors), 15:20-21:30 (Fredagar).
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Helsingborg
Omfattning: Heltid
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7472264-1916622".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG
Processbemanning AB Jobbnummer
9823243