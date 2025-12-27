Maskinoperatör - Ställare
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är riggning och körning av verktyg i formsprutningmaskiner för tillverkning av plastdetaljer. Du kommer att ingå i arbetslag bestående av tre personer. I tillägg ansvarar Ni för skötsel av maskiner och formverktyg. Produktionen är till stor del helautomatiserad vilket innebär att du får arbeta med datoriserade maskiner och robotar. På sikt ser vi att du utvecklas till att också kunna ansvara även för igångkörning av nya artiklar, med avseende på maskin- och robotprogrammering. Som maskinoperatör på Kjellbergs Plast är du en nyckelperson i vår organisation. Arbetet är väldigt varierande då formsprutning av plast, till stor del består av problemlösning.Publiceringsdatum2025-12-27Profil
Vi söker dig som har minst en gymnasial utbildning men gärna en vidareutbildning med inriktning mot produktionskvalitet eller produktionsteknik. Önskvärt är att du har ett antal års arbetslivserfarenhet från en liknande roll inom tillverkningsindustrin. Har du inte tidigare erfarenhet som maskinoperatör, så är ett brett intresse och kunnande inom områden som; elektronik, hydraulik, pneumatik, mekanik och automation en väldigt bra grund att bygga vidare på. Har du utbildning och praktisk erfarenhet som elinstallatör så är det också en erfarenhet som värderas positivt. Vi utgår ifrån att du har ingen eller ringa erfarenhet ifrån formsprutning, så vi kommer därför sörja för att ge dig en grundläggande utbildning och förståelse inom området.
Vi söker en person med stor vilja och engagemang. Du är strukturerad, drivande och tekniskt väldigt nyfiken. Dina personliga egenskaper såsom; driv, initiativförmåga och vilja att lära och utvecklas är det viktigaste och det som väger tyngst i vågskålen.Om företaget
Kjellbergs Plast AB är ett företag som är verksamt inom utveckling, konstruktion samt tillverkning av plastdetaljer och manöverdon. Våra manöverdon används i tuffa miljöer, främst inom fordonsindustrin med höga krav på funktion, kvalitet och design. Plastdetaljer och manöverdon levereras till kunder runt om i Europa vars slutprodukter används över hela världen.
Kjellberg Plast AB ägs av Idun Industrier AB och är beläget i Bispgården, Ragunda Kommun.
Se även https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem/berattelser-fran-ragundadalen.html
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta produktionschef Janne Olovsson på 0696-300 52 eller VD Ulf Tjernström på 0696-300 54. Urvalsarbetet sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R Kjellbergs Plast AB
(org.nr 556919-2700), https://www.kjellbergsplast.se/sv/hem.htm
