Maskinoperatör - Norra Stockholm
2026-06-02
Vi på WeStaff Sweden söker maskinoperatörer till ett internationellt teknikföretag. Företaget bedriver avancerad produktion av precisionskomponenter och tekniska system som används av kunder världen över inom flera olika branscher.
Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där teknik, noggrannhet och kvalitet står i fokus. Rollen passar dig som är tekniskt intresserad och trivs i en miljö där precision och struktur är en viktig del av det dagliga arbetet.
Rollen
Som maskinoperatör blir du en viktig del av produktionen av tekniska precisionskomponenter. Arbetet innebär hantering av maskiner, finjustering av detaljer samt kontroll och mätning för att säkerställa att produkterna håller hög kvalitet. Du arbetar i en strukturerad produktionsmiljö där samarbete, noggrannhet och ansvar är centrala delar av arbetet.
Arbetstid: Heltid. Inledningsvis dagtid måndag–fredag under upplärning. På sikt kan arbete på nattskift måndag–torsdag bli aktuellt. Start: Omgående enligt överenskommelse Plats: Norra Stockholm
Ställa in och köra produktionsmaskiner
Övervaka och justera maskinprocesser vid behov
Mäta och kontrollera komponenter enligt kvalitetskrav
Dokumentera och följa upp produktionsresultat
Delta i förbättringsarbete kring processer och arbetssätt
Samarbeta med kollegor inom produktion och teknik
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, tekniskt intresserad och trivs med strukturerat arbete. Du är ansvarstagande, har ett öga för detaljer och motiveras av att leverera hög kvalitet i ditt arbete. Du trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra i ett team.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet som maskinoperatör eller montör inom tillverkande industri
Förmåga att läsa ritningar och tekniska instruktioner
Erfarenhet av kvalitetskontroller eller mätning i produktion
Intresse för teknik och produktionsprocesser
Meriterande/extra plus om du har:
Erfarenhet av CNC-styrda maskiner
Erfarenhet från precisions- eller finmekanisk produktion
Erfarenhet av arbete i tekniskt avancerad produktionsmiljö
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
Vi är ett växande konsult- och rekryteringsföretag i Sverige. Vi är ett auktoriserat bemanning & rekryteringsföretag som hjälper företag att växa & människor att utvecklas i sina yrkeskarriärer.
Våra värderingar är personlig relation, trygghet och långsiktighet i det vi gör varje dag. Vi är ett kundskapsdrivet team som har över 30 års erfarenhet från branschen.
Som anställd hos oss erbjuds du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och ett närvarande engagemang. Våra värderingar bygger på personlig relation, trygghet och kvalitet, varje dag. Vill du bli en av oss? Ansök nu och bli vår nästa medarbetare! Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
