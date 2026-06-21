Maskinmontör / Mekaniker

Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB / Maskinreparatörsjobb / Mariestad
2026-06-21


Visa alla maskinreparatörsjobb i Mariestad, Töreboda, Götene, Skövde, Gullspång eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB i Mariestad

Vi söker Maskinmontör och tig-svetsare till vår Mekaniska Verkstad i Mariestad.
Vi expanderar verksamheten och behöver utöka Maskinmonteringen samt svetsavdelningen.
Tjänsten inom Montör innebär montering av maskinutrustning så som rensgaller, skrap- och spiraltransportörer, pressar, pump och rörkomponenter.

Tjänsten inom TIG-svetsare innebär TIG-svetsning av rostfria maskindelar, komponenter, rör och tankar. Vi tillverkar maskinutrustning till mekanisk vattenrening.
Svetsarprövning TIG rostfritt är meriterande men ej krav.
Det finns möjlighet till varierande tjänst som innefattar både svetsning och montering om kompetens finns.
Det finns många utvecklingsmöjligheter för dig som är engagerad.
Vi utför alla arbetsmoment på verkstaden, från Ritning/ beredning, laserskärning, bockning, svets, gängning, brotschning till slutmontage av maskinutrustning, emballering.
Frågor om tjänsten maila gustaf@a-svets-mekaniska.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
E-post: gustaf@a-svets-mekaniska.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbsök".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB (org.nr 556632-5014)
Ingarud Fagerhult 1 (visa karta)
542 92  MARIESTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Andersson Svets & Mekaniska AB

Kontakt
Gustaf Andersson
gustaf@a-svets-mekaniska.se
0706660525

Jobbnummer
9971626

Prenumerera på jobb från Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Anderssons Svets & Mekaniska I Mariestad AB: