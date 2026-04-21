Maskinmekaniker på Snusfabriken
TH Recruitment AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TH Recruitment AB i Göteborg
, Borås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Maskinmekaniker till SnusfabrikenPubliceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker en maskinmekaniker som kan ta ett större tekniskt ansvar i fabriken. Rollen riktar sig till dig som har gedigen yrkeserfarenhet och trivs i en miljö där du får arbeta nära maskinparken, utveckla arbetssätt och bidra till en stabil drift.
Som maskinmekaniker blir du en central del av verksamheten och arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med maskinbygge, felsökning och driftsättning.
I rollen ingår bland annat att:
Driftsätta, justera och optimera maskinutrustning
Utföra avancerad felsökning inom mekanik
Montera, bygga och anpassa maskindelar vid behov
Arbeta strukturerat för att säkerställa hög tillgänglighet i produktionen
Bidra med teknisk kompetens i förbättrings- och utvecklingsarbete
Du arbetar nära produktionen och förväntas vara trygg i att fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet.
Omfattning
• Tjänsten är på 100% med arbete måndag-fredag.
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse med arbetsgivareErsättning
• Lön enligt överenskommelse med arbetsgivareKvalifikationer
• Flerårig erfarenhet som maskinmekaniker, industrimekaniker eller underhållstekniker
• God praktisk förståelse för mekanik, maskinmontage och industriella produktionsmiljöer
• Förmåga att systematiskt felsöka och åtgärda driftstörningar
• Vana av att arbeta självständigt och ta ansvar för helheten
• Ett lösningsorienterat och strukturerat arbetssätt
Meriterande
• Erfarenhet av driftsättning av nya maskiner eller produktionslinjer
• Kunskap inom pneumatik, hydraulik eller enklare el- och styrsystem
Erfarenhet från mindre produktionsbolag där man arbetar brett och nära verksamheten
Enligt överenskommelse med arbetsgivare
Plats:
Hisingen
Omfattning:
Heltid, Måndag-Fredag, 08:00-17:00 på platsTillträde
Omgående eller enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TH Recruitment AB
(org.nr 559429-9967) Arbetsplats
Snusfabriken Jobbnummer
9867730