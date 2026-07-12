Grillkock / Kock / Köksbiträde Säsongsjobb med resa genom Sverige
KDC Meat AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-07-12
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Vi söker 3 medarbetare till vårt ambulerande restaurangtält med start 1 augusti.
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet inom restaurang. Erfarenhet från exempelvis McDonald's, Max, Burger King eller liknande är meriterande eftersom vi arbetar med smashburgare.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Steka smashburgare
Tillaga Philly cheesesteak och brisket
Fritera pommes och mac & cheese-kroketter
Förbereda råvaror och hålla rent i köket
Du får självklart en ordentlig introduktion och utbildning på plats.
Vi turnerar genom 25 städer runt om i Sverige tillsammans med en stor internationell matfestival med cirka 40 restaurangtält från hela Europa.
Vi erbjuder:
Heltidsarbete
Lön enligt överenskommelse
Boende på hotell eller Airbnb som bekostas av företaget
Personalbil mellan städerna
Fri mat under arbetspassen
Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med högt tempo och bra gemenskap
Trivs du med att arbeta under stress, gillar matlagning och vill uppleva Sverige tillsammans med ett härligt team? Då vill vi gärna höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: meatandsweet26@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KDC Meat AB
(org.nr 559522-7983)
Hertigvägen 10 (visa karta
)
126 52 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000341