Sommarjobb - Erfaren städare sökes
HCS Städ AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-12
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HCS STÄD AB är ett Malmöbaserat klimatsmart städföretag som har höga ambitioner när det gäller att ge våra kunder god service och samtidigt värna vår miljö. För oss är det viktigt att vår personal trivs och är lika engagerade i verksamheten som vi är. Vi erbjuder tjänster inom hemstädning för privat personer överallt i Skåne.
OBS!!!!
VÄNLIGEN ENDAST OM DU HAR KÖRKORT
Beskrivning
Just nu söker vi omgående en noggrann och lojal städare till vårt trevliga team. Du ska ha god förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Arbetet är förlagt under dagtid på vardagar.
Kvalifikationer
Vi söker nu dig som kan ge god service, är noggrann, ansvarsfull, serviceinriktad och självständig. Utöver detta ser vi gärna att du är en positiv och utåtriktad person. Du kan kommunicera på svenska eller engelska. Vi tror att du liksom vi tycker om att arbeta med städning och service samt drivs av att göra kunder nöjda!
Sommarjobb – Erfaren städare sökes
Vi söker en erfaren och pålitlig städare som vill arbeta hos oss under sommaren, med möjlighet till fortsatt arbete efter sommaren.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av professionell städning
Är noggrann, ansvarstagande och självständig
Har körkort och tillgång till bil
Är du intresserad? Kontakta oss gärna för mer information.
Körkort krävs, då du kommer att använda våra företagsbilar
Du ska kunna prata svenska (krav)
Tjänsten: 50%-
Mejla oss din ansökan påhcsstadab@gmail.com
kontakt: Anita
HCS STÄD AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
hcsstadab@gmail.com
E-post: hcsstadab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare/Lokalvårdare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare HCS Städ AB
(org.nr 559421-5807)
postbox 066 (visa karta
)
217 64 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10000346