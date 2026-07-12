Runner till Beirut Bistro sommarjobb
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2026-07-12
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Beirut Bistro söker runners till sommarsäsongen
Vill du få erfarenhet från restaurangbranschen och arbeta i en social och fartfylld miljö? Beirut Bistro söker nu runners till vår restaurang och uteservering på Hornsbergs Strand.
Som runner är du en viktig del av serviceteamet. Du arbetar nära servitörer, kök, bar och disk och hjälper till att se till att maten kommer ut snabbt och korrekt till gästerna.
Tidigare restaurangerfarenhet är meriterande, men inget krav. Det viktigaste är att du är pålitlig, noggrann, vill lära dig och tycker om att samarbeta.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
hämta färdig mat från köket och servera den till rätt bord
kontrollera bordsnummer, tillbehör och information om allergier
servera bröd, vatten, mezerätter och andra tillbehör
plocka disk och lämna den sorterad till disken
duka, duka av och återställa bord
förbereda bestick, brödkorgar och serveringsstationer
hjälpa till att förbereda restaurangen och uteserveringen
hålla arbetsytor rena och organiserade
hjälpa servitörerna och uppmärksamma vad gästerna behöver
Vi söker dig som
har en positiv inställning och hög arbetsmoral
är snabb, uppmärksam och noggrann
kommer i tid och tar ansvar för dina arbetspass
kan följa instruktioner och samtidigt ta egna initiativ
tycker om att samarbeta och hjälpa andra
klarar av ett fysiskt arbete i högt tempo
kan arbeta kvällar och helger under sommaren
kan kommunicera på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet från restaurang, café, butik eller annan serviceverksamhet är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
en rolig och fartfylld arbetsplats vid Hornsbergs Strand
introduktion och handledning av erfaren personal
utbildning i service, meny, allergier och restaurangrutiner
värdefull erfarenhet från restaurangbranschen
möjlighet att utvecklas vidare mot servering
möjlighet till fortsatt extrajobb efter sommaren
individuell lönesättning
Arbetet är fysiskt och innebär mycket stående, gående och vissa lyft. Tjänsten omfattar kvälls- och helgarbete.
Urval och intervjuer sker löpande. Ange gärna varför du vill arbeta som runner, om du har tidigare serviceerfarenhet och under vilka datum du kan arbeta.
Ansök via:https://beirutbistro.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Runner". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beirut Bistro AB
(org.nr 556872-4883), https://beirutbistro.se/
Hornsbergs Strand 85 (visa karta
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112 15 STOCKHOLM Jobbnummer
10000345