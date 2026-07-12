Diskare till Beirut Bistro
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2026-07-12
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Beirut Bistro söker diskare
Beirut Bistro söker en noggrann, pålitlig och arbetsvillig diskare till vår restaurang på Hornsbergs Strand.
Som diskare har du en viktig roll i restaurangens dagliga arbete. Du ser till att kök, bar och serveringspersonal hela tiden har tillgång till rena tallrikar, glas, bestick och arbetsredskap.
Arbetet sker periodvis i högt tempo och kräver att du kan arbeta snabbt samtidigt som du behåller ordning, renlighet och ett bra arbetsflöde.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
diska tallrikar, bestick, glas och serveringsutrustning
diska köksredskap, kantiner och övrig köksutrustning
sortera och hantera smutsig disk effektivt
säkerställa ett jämnt flöde av ren utrustning
hålla diskrum, diskmaskiner och arbetsytor rena
rengöra golv och utrustning efter avslutat arbetspass
hantera sopor och återvinning enligt restaurangens rutiner
informera ansvarig om utrustning inte fungerar eller material börjar ta slut
hjälpa till med enklare städning och förberedelser när arbetet tillåter
Vi söker dig som
är noggrann och har ett gott ordningssinne
arbetar snabbt utan att tumma på renlighet och hygien
är uthållig och trivs med ett fysiskt arbete
kan behålla struktur även när det är mycket att göra
är punktlig, pålitlig och ansvarstagande
samarbetar bra med kök och serveringspersonal
kan arbeta kvällar och helger
kan kommunicera på svenska eller engelska
Tidigare erfarenhet av restaurangdisk, köksarbete eller lokalvård är meriterande, men inget absolut krav. Rätt inställning, arbetsvilja och pålitlighet är viktigast.
Vi erbjuder
en fartfylld och social arbetsplats på Hornsbergs Strand
introduktion i restaurangens rutiner och arbetssätt
flexibla arbetspass, extra vid behov eller deltid
individuell lönesättning
möjlighet till fler arbetspass för rätt person
ett arbetslag där alla hjälper varandra
Arbetet är fysiskt och sker i en varm och periodvis fuktig arbetsmiljö. Tjänsten omfattar kvälls- och helgarbete.
Urval och intervjuer sker löpande. Ange gärna om du har tidigare erfarenhet av restaurangdisk eller liknande arbete, när du kan börja och vilka tider du är tillgänglig.
Ansök via:https://beirutbistro.se/jobba-hos-oss/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beirut Bistro AB
(org.nr 556872-4883), https://beirutbistro.se/
Hornsbergs Strand 85 (visa karta
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112 15 STOCKHOLM Jobbnummer
10000347