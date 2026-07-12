Erfaren servitör/servitris till Beirut Bistro
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2026-07-12
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Beirut Bistro söker erfaren serveringspersonal
Är du en erfaren servitör eller servitris som tycker om att skapa minnesvärda restaurangupplevelser? Beirut Bistro söker nu engagerad serveringspersonal till vår restaurang på Hornsbergs Strand.
Hos oss möter du en energifylld restaurangmiljö med libanesisk mat, högt tempo och ett varmt och personligt värdskap. Vi söker dig som är trygg i din roll, van vid eget bordsansvar och som kan ge gästerna professionell service från välkomnande till betalning.Publiceringsdatum2026-07-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
ta emot och placera gäster
ansvara för egna bord och sektioner
presentera menyn och rekommendera mat och dryck
ta beställningar och hantera kassasystem
uppmärksamma allergier, specialkost och andra önskemål
servera mat, vin och övriga drycker
följa upp gästernas upplevelse
hantera frågor och eventuella problem professionellt
samarbeta med kök, bar, runners och övrig serveringspersonal
hjälpa till med dukning, öppning, stängning och löpande återställning
Vi söker dig som
har minst två års aktuell erfarenhet av à la carte-servering
är van vid eget bords- eller sektionsansvar
har grundläggande sälj-, mat- och vinkunskaper
är trygg i att rekommendera mat och dryck
arbetar strukturerat även när restaurangen är full
är uppmärksam, initiativtagande och ansvarstagande
har god förståelse för allergier och specialkost
är en lagspelare med hög arbetsmoral
kan arbeta kvällar och helger
talar svenska obehindrat
Erfarenhet av meze, libanesisk mat, stora sällskap, uteservering och vinservice är meriterande.
Vi erbjuder
en fartfylld och inspirerande arbetsplats på Hornsbergs Strand
flexibla arbetspass, extra vid behov eller deltid
introduktion och intern utbildning i meny och rutiner
individuell lönesättning
möjlighet att utvecklas och ta större ansvar
ett arbetslag där alla hjälper varandra
Tjänsten innebär kvälls- och helgarbete. Arbetet är fysiskt och innebär mycket stående och gående.
Urval och intervjuer sker löpande. Ange gärna din erfarenhet av à la carte-servering, eget bordsansvar och vilka tider du är tillgänglig.
Ansök via:https://beirutbistro.se/jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Beirut Bistro AB
(org.nr 556872-4883), https://beirutbistro.se/
Hornsbergs Strand 85 (visa karta
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112 15 STOCKHOLM Jobbnummer
10000344