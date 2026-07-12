Fordonstekniker/Montör StjärnaFyrkant Uppsala
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2026-07-12
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Fordonstekniker / Montör till StjärnaFyrkant Uppsala
Vill du arbeta med modern fordonsteknik och vara en del av ett företag i framkant?
StjärnaFyrkant i Uppsala söker nu en Fordonstekniker/Fordonsinstallatör som vill vara med och utrusta framtidens företags- och servicefordon med avancerade tekniska lösningar.Publiceringsdatum2026-07-12Om tjänsten
Som fordonstekniker hos oss arbetar du med installation, service och felsökning av teknisk utrustning i personbilar, transportbilar och arbetsfordon.
Arbetet är varierande och innefattar både nyinstallationer och anpassningar efter kundens behov, det innebär att du behöver tycka om variation i ditt arbete då du ena stunden installerar alkolås för att sen ta en repeaterinstallation som exempel.
Arbetet sker både hos oss och ute hos kund, vilket ger en varierad och utvecklande arbetsdag. Dina arbetsuppgifter
Installation av alkolås
Installation av komradio och kommunikationsutrustning
Installation av repeaterlösningar
Montering av blixtljus, varningsljus och arbetsbelysning
Installation av fleetsystem och fordonsövervakning
Felsökning och service av installerad utrustning
Kundanpassade fordonslösningar
Vi söker dig som
Har erfarenhet av fordonsel, bilelektronik eller liknande tekniskt arbete
Är praktiskt lagd och har ett stort tekniskt intresse
Är noggrann, kvalitetsmedveten och lösningsorienterad
Kan arbeta självständigt men också trivs i team
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Du blir en del av en rikstäckande kedja med stark marknadsposition, ledande leverantörer och stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt arbetar du i ett lokalt team med korta beslutsvägar, hög laganda och nära kontakt med kunderna.
Vi söker dig som gillar teknik, är lösningsorienterad och vill utvecklas i en bransch där fordon blir allt mer digitala och uppkopplade.
Hos StjärnaFyrkant får du det bästa av två världar – tryggheten och resurserna från en stark kedja kombinerat med den familjära känslan och entreprenörsandan i ett lokalt företag.
Meriterande
Erfarenhet av installation av alkolås, komradio eller telematiksystem
Utbildning inom fordonsteknik, fordonselektronik eller elteknik
Erfarenhet av yrkesfordon och påbyggnationer
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande arbete inom modern fordonsteknik
Möjlighet att arbeta med marknadsledande produkter och lösningar
Trevliga kollegor och god laganda
Löpande utbildningar och kompetensutveckling
Om StjärnaFyrkant
StjärnaFyrkant är en av Sveriges ledande leverantörer av fordons- och kommunikationslösningar. Med ett rikstäckande nätverk av lokala verksamheter kombinerar vi det lilla företagets närhet till kunden med styrkan, kunskapen och resurserna från en stark nationell kedja.
På StjärnaFyrkant Uppsala hjälper vi företag att kommunicera smartare, säkrare och effektivare. Vi levererar moderna lösningar inom bland annat mobiltelefoni, företagsväxlar, kommunikationsradio, fordonslösningar och andra verksamhetskritiska kommunikationslösningar.
Vi är en del av StjärnaFyrkant, en rikstäckande kedja med lång erfarenhet, starka leverantörspartners och ett välkänt varumärke. Samtidigt drivs vårt bolag med det lokala entreprenörskapets snabbhet, närhet och engagemang.
StjärnaFyrkant Uppsala drivs av samma ägare som framgångsrikt driver StjärnaFyrkant Stockholm Norra (Järfälla). Vi har tydliga tillväxtambitioner och målet är att fortsätta expandera verksamheten till fler orter under de kommande åren. Därför söker vi dig som inte bara vill ha ett nytt jobb – utan som vill vara med och bygga något långsiktigt.
Vi hjälper företag, myndigheter och organisationer med allt från fordonsinredning och alkolås till kommunikationssystem, fordonsdata, larm, telefoni- samt säkerhetslösningar. Genom vårt breda erbjudande och vår tekniska kompetens är vi en långsiktig partner för många av Sveriges största fordonsflottor.
Som medarbetare hos StjärnaFyrkant får du möjlighet att arbeta i en framtidsbransch där teknik, digitalisering och uppkopplade fordon utvecklas i snabb takt. Du blir en del av ett engagerat team samtidigt som du får tillgång till den kompetens, utbildning och erfarenhet som finns inom hela kedjan.Så ansöker du
Placering: Uppsala Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan till StjärnaFyrkant Uppsala! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8053445-2098012". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://malmo.stjarnafyrkant.se
Stålgatan 8 (visa karta
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754 50 UPPSALA Arbetsplats
StjärnaFyrkant Jobbnummer
10000350