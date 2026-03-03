Maskinist till hjulgrävare
Vill du arbeta i ett stabilt företag med moderna maskiner och varierande arbetsuppgifter? Då kan du vara den vi letar efter. Mark & Miljö i Ljungby söker nu en allsidig maskinist till en av våra hjulgrävare som främst kommer arbeta på våra ramavtal i Växjö med omnejd.
Kvalifikationer och erfarenhet
Vi söker dig med tidigare erfarenhet inom Mark- och anläggningsbranschen. För att vara aktuell för tjänsten ska du ha god maskinvana med GPS och flera års erfarenhet av grävning inom Mark och anläggningsbranschen, gärna inom kabelarbeten. Du ska kunna hantera digitala hjälpmedel samt besitter följande kvalifikationer:
• Yrkesförarbevis för grävmaskin
• Arbete på väg
• B-körkort
• EBR, ESA Publiceringsdatum2026-03-03Dina personliga egenskaper
För att du ska passa in i vårt gäng på Mark & Miljö ser vi gärna att du är social, målinriktad och har förmågan att se möjligheter i stället för problem. Du ska vara engagerad i ditt arbete och ta ansvar över din maskin och företagets resurser. Projekten styrs av Mark & Miljös egna arbetsledare och du kommer arbeta i team tillsammans med anläggare. Därför är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande både mot kollegor och beställare för att vara aktuell för rollen.
Vi erbjuder
• Moderna och välskötta maskiner
• Trygga anställningsvillkor
• Varierande arbetsuppgifter inom våra ramavtal
• Ett trevligt team och bra stämning på jobbet
• Möjlighet till utveckling och långsiktighet hos oss
Arbetsområde
Huvudkontoret ligger i Ljungby och vi har lokalkontor i Alvesta. Våra arbetsområden sträcker sig runt våra kontor och främst inom Kronoberg och Jönköpings län.
Som maskinist utgår du från hemmet alternativt någon av våra fasta etableringar.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande.
