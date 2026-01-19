Maskinförare säsongsanställning, Örebro
2026-01-19
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi söker nu dig som brinner för vackra utemiljöer och vill hjälpa oss att underhålla våra grönområden inom Region Örebro Län!
Till säsongen 2026 behöver vi anställa en säsongsarbetare till Driftgrupp Park med placering i Örebro med omnejd (Lindesberg och Karlskoga). Detta är en säsongsanställning på sex-sju månader (april- oktober).
Inom enheten Park arbetar vi med all typ av park- och trädgårdsskötsel såsom planering, skötsel, anläggning och plantering i hela länet, vilket utgör en sammanlagd yta på ca 730 000 m2. Vårt grundläggande uppdrag är att förvalta och utveckla hållbara och välfungerande parkytor för alla våra besökare och Regionens personal.
Regionservice breda verksamhet bidrar till att underlätta arbetet för alla inom Region Örebro län. Våra cirka 1000 medarbetare arbetar bland annat med IT-stöd och utveckling, fastigheter, måltider, logistik- och lokalvårdservice, medicinsk teknik, upphandling och administration. Ett gott bemötande, samverkan och möjlighet till utveckling är grundläggande för oss.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Din uppgift kommer främst vara maskinförare i Örebro, Karlskoga och Lindesberg. I arbetsuppgiften ingår gräsklippning och andra maskinföraruppgifter och administrativa tjänster såsom återrapportering.
Som säsongsarbetare hos oss kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp med stort engagemang och intresse för det gröna och hållbar utveckling. Du kommer att arbeta såväl i grupp som enskilt.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Välkommen med din ansökan!

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Du har BE-körkort och hjullastarkort och gärna erfarenhet inom arbetsområdet. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt samt ha god initiativ- och samarbetsförmåga då du kommer att ingå i ett team med planerande ansvar. Det är meriterande med erfarenhet från Parkverksamhet och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Elin Löfroth, Enhetschef, 073-709 2451
Fackliga företrädare:
Kommunal 010-442 9852 Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rs:2026:016". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Jobbnummer
9691929