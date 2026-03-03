Maskinförare

Magnus Maskinstation, Magnus Petersson / Jordbruksjobb / Svalöv
2026-03-03


Visa alla jordbruksjobb i Svalöv, Kävlinge, Eslöv, Landskrona, Bjuv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Magnus Maskinstation, Magnus Petersson i Svalöv

Är du maskinförare med erfarenhet av entreprenadmaskiner/Lantbruksmaskiner? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där alla är en lika viktig del av kedjan? Då är det dig vi söker!

Publiceringsdatum
2026-03-03

Dina arbetsuppgifter
Körning av traktorer och dylikt med olika tillhörande redskap
Trädgårdsskötsel utav diverse anläggningar
Arbete ute hos kund, självständigt och i grupp

Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra traktor/Lastmaskin
Meriterande om du har yrkesbevis/erfarenhet av grävmaskin
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig
Trivs med praktiskt arbete och varierande arbetsdagar
Har B-körkort

Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet till långsiktigt arbete

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: magnusmaskinstation@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Magnus Maskinstation, Magnus Petersson
Källs Nöbbelöv 1808 (visa karta)
268 71  TECKOMATORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Magnus Maskinstation Magnus Petersson

Kontakt
Chef
Magnus Petersson
magnusmaskinstation@hotmail.com
0703339782

Jobbnummer
9774272

Prenumerera på jobb från Magnus Maskinstation, Magnus Petersson

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Magnus Maskinstation, Magnus Petersson: