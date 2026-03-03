Maskinförare
Magnus Maskinstation, Magnus Petersson / Jordbruksjobb / Svalöv Visa alla jordbruksjobb i Svalöv
2026-03-03
, Kävlinge
, Eslöv
, Landskrona
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Magnus Maskinstation, Magnus Petersson i Svalöv
Är du maskinförare med erfarenhet av entreprenadmaskiner/Lantbruksmaskiner? Vill du bli en del av ett sammansvetsat team där alla är en lika viktig del av kedjan? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Körning av traktorer och dylikt med olika tillhörande redskap
Trädgårdsskötsel utav diverse anläggningar
Arbete ute hos kund, självständigt och i grupp
Vi söker dig som
Har erfarenhet av att köra traktor/Lastmaskin
Meriterande om du har yrkesbevis/erfarenhet av grävmaskin
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig
Trivs med praktiskt arbete och varierande arbetsdagar
Har B-körkort
Vi erbjuder
Ett varierande och självständigt arbete
Trevliga kollegor och god sammanhållning
Möjlighet till långsiktigt arbete Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: magnusmaskinstation@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Magnus Maskinstation, Magnus Petersson
Källs Nöbbelöv 1808 (visa karta
)
268 71 TECKOMATORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Magnus Maskinstation Magnus Petersson Kontakt
Chef
Magnus Petersson magnusmaskinstation@hotmail.com 0703339782 Jobbnummer
9774272