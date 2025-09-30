Maskinförare
Berixon Entreprenad AB / Maskinförarjobb / Sundsvall Visa alla maskinförarjobb i Sundsvall
2025-09-30
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Berixon Entreprenad AB i Sundsvall
På företaget har vi en familjär kultur där ärlighet, ansvar, yrkesstolthet, ordning, gemenskap och glädje präglar vardagen. Hos oss har alla lika värde, vi fokuserar på att ha det trevlig tillsammans och vi lägger stor vikt på att alla bidrar till en företagskultur som präglas av driv, engagemang och gemenskap.
Arbetena vi utför är allt från VA, el, fiber, avlopp, dräneringar, murbyggnationer, stenläggningar, husgrunder till GC-vägar, järnväg- och vägprojekt. Vintertid röjer vi snö inom Sundsvalls kommun.
Det är av stor vikt för oss att du är strukturerad, har lätt att ta till dig instruktioner, sköter om maskinen, jobbar bra i grupp och har ett trevligt bemötande mot våra beställare. Arbetet erbjuder mycket frihet under ansvar.
Vi söker förare till bandgrävare och hjulgrävare.
Du ska vara bosatt i 5 mils radie runt Sundsvall.
Vill du söka?
Skicka CV och bifoga referenser från tidigare chefer hos företag du jobbat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
E-post: info@berixon.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skicka in CV via mail". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Berixon Entreprenad AB
(org.nr 556194-5543) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rikard Erixon info@berixon.se 070-6092939 Jobbnummer
9532878