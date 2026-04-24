Maskinförare - Heltid - Salem/Skyttbrink

2026-04-24


Publiceringsdatum
2026-04-24

Om tjänsten
Som maskinförare hos vår kund i Salem/ Skyttbrink kommer du att ingå i ett team som ansvarar för drift och skötsel av anläggningens maskinpark. Rollen innebär att du kör och underhåller tunga maskiner, utför dagliga säkerhetskontroller och samarbetar nära med övriga kollegor för att säkerställa ett effektivt och säkert arbetsflöde. Tjänsten är på heltid och start sker enligt överenskommelse.

Dina arbetsuppgifter
Köra och manövrera olika typer av anläggningsmaskiner (t.ex. grävmaskin, hjullastare, beroende på uppdrag)

Utföra dagliga kontroller och enklare underhåll på maskiner

Säkerställa att arbetsområden är säkra och att skyddsrutiner följs

Lasta och lossa material samt assistera vid lastning på fordon

Dokumentera arbeten och rapportera eventuella avvikelser till arbetsledningen

Vi söker dig som
Är ansvarstagande, noggrann och har säkerhetsmedvetande

Trivs med praktiskt arbete och att arbeta i varierande utomhusmiljöer

Kan samarbeta väl i team och ta egna initiativ när så krävs

Behärskar svenska i tal och skrift

Kvalifikationer
Giltigt maskinförarbevis eller motsvarande behörighet för aktuella maskintyper

Erfarenhet av att köra tyngre anläggningsmaskiner

Giltigt körkort klass B

Förmåga att följa säkerhetsrutiner och använda personlig skyddsutrustning

Meriterande
Erfarenhet av service och enklare underhåll på maskiner

Erfarenhet från mark- och anläggningsarbete eller återvinningsverksamhet

Arbetstider och placering
Placering: Salem/Skyttbrink

Omfattning: Heltid

Arbetstider: Varierande dagtider

Så ansöker du
Skicka en kort presentation där du beskriver vem du är, dina relevanta erfarenheter och varför du söker tjänsten. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Simplex
Simplex är ett bemannings- och rekryteringsföretag som matchar rätt kompetens med rätt arbetsplats. Vi arbetar för att skapa utveckling för både individer och kunder och erbjuder stöd genom hela anställningsprocessen.
Välkommen att söka och bli en del av vårt team i Salem/Skyttbrink

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Simplex Bemanning AB (org.nr 559001-0277), http://www.simplexbamanning.se
144 30  RÖNNINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9873951

