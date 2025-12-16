Markprojektör/landskapsingenjör
2025-12-16
Vill du vara en del av ett team som skapar hållbara och innovativa tekniska lösningar för framtidens samhällen? Hos oss är det möjligt! Introduktion WSP är involverade i många spännande samhällsutvecklingsprojekt och vi är glada att få möjligheten att sätta vår prägel på hur ett hållbart samhälle kan designas. För att bemöta marknadens ökade efterfrågan av våra tjänster behöver vi nu utöka vår sektion Samhällsutformning med landskapsingenjörer med placering i Göteborg.
Gruppen Mark & Landskap inom avdelningen Samhällsutformning Väst består av ett härligt gäng landskapsarkitekter, landskapsingenjörer och markprojektörer och vi erbjuder dig spännande arbetsuppgifter, personlig utveckling och hög trivsel.
Ansvarsområde Nu söker vi dig som är landskapsingenjör eller projektör inom mark. Du kommer att ha en nyckelposition i såväl mindre som större uppdrag, tillsammans med kollegor inom avdelningen och inom andra teknikområden i våra multidisciplinära uppdrag. Du kommer att arbeta i alla skeden i byggprocessen, från förstudier och tidiga utredningar till bygghandlingar mot både privata och offentliga beställare. Uppdragen består bland annat av nya bostadsområden, skolor, förskolor, sjukhus, industrier och gaturum.
Du kommer att ingå i en grupp med god stämning och utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor. Vi ser att du som vår nästa landskapsingenjör är driven och utvecklingsbenägen och med rätt stöd från verksamheten har ambitioner att utvecklas till teknikansvarig eller uppdragsansvarig i uppdragen.
Kvalifikationer För att vara framgångsrik i denna roll tror vi att du har en relevant-, högskole- eller civilingenjörsutbildning. Du bär med dig flera års erfarenhet från området och är du idag teknikansvarig och/eller uppdragsansvarig är det en extra merit då vi söker erfarna resurser. Vi ser gärna att du har erfarenhet av projektering i 3d samt AMA/MER, tekniska beskrivningar och mängdförteckningar.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och det är viktigt för oss att du vill arbeta och utvecklas i konsultrollen. Du trivs bra med att jobba i samarbete med andra och kan anpassa din kommunikation för dialog med kollegor på olika nivåer inom företaget. Du är social och serviceinriktad samt intresserad av verksamhetsutveckling för att kunna bidra till innovation och på så sätt alltid ge våra kunder kvalitetssäkrade leveranser.
Eftersom arbetet innehåller en stor del kommunicerande moment är det viktigt att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Kontakt Rekryterande chef: Kristian Gillmén, kristian.gillmen@wsp.com
HR-Rekrytering: Jesper Steenberg, jesper.steenberg@wsp.com
Sista ansökningsdag Urval sker löpande men vi vill senast få in din ansökan 2025-01-31 Till följd av julledighet kan återkoppling dröja längre än vanligt fram till början av januari. Kontakt från rekryteringsföretag, CV- och annonssäljare undanbedes.
OM WSP I SVERIGE WSP är en av världens ledande teknikkonsulter. Med en enastående bredd av ingenjörer, rådgivare och forskare förenas våra globala talanger för att utveckla lokala lösningar. WSP är verksamma i över 50 länder och har cirka 73 000 medarbetare, eller som vi säger Visionärer. På WSP i Sverige jobbar cirka 3 800 konsulter med att leverera innovativa projekt inom transport, infrastruktur, byggnation, miljö, projektledning, strategisk rådgivning och energi.
Följ oss gärna på WSP Sverige (LinkedIn), WSP Sverige (Facebook), eller @wspsweden (Instagram) för en närmare inblick i vår verksamhet samt hur en dag i arbetet kan se ut för våra medarbetare. Ersättning
