Markprojektör
Västra Mälardalens Energi och Miljö AB / Byggjobb / Köping
2025-10-31
, Kungsör
, Arboga
, Hallstahammar
, Surahammar
eller i hela Sverige
Vill du vara med och hjälpa oss utveckla Köpings kommun? Västra Mälardalens Energi och Miljö AB söker nu en markprojektör till gatu- och parkavdelningen.
Glöm ensidiga och monotona arbetsuppgifter! Hos oss får du en dynamisk och varierad roll där du gör skillnad varje dag. VME:s verksamhetsområden inkluderar gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp samt fjärrvärme. På gatu- och parkavdelningen samarbetar du med gatuingenjörer, landskapsarkitekter, trafiktekniker och vår gatubelysningsansvarige för att skapa attraktiva och funktionella utemiljöer i kommunen.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med planering och projektering av gator, gång- och cykelvägar, parkeringar, trafiksäkerhetsåtgärder, GCM-passager och gatubelysning. I rollen ingår det även att utföra utredningar och kostnadskalkyler samt vara BAS-P. Arbetsuppgifterna är omväxlande och innebär många kontakter, både internt och externt, samt berör flera delar av kommunens verksamhet. Rollen kräver att du arbetar självständigt och strukturerat samt tar stort ansvar för dina projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som genom utbildning eller erfarenhet är anläggningsingenjör, civilingenjör eller projektör med inriktning infrastruktur, mark eller anläggning. Vi värdesätter praktisk erfarenhet inom anläggningsbranschen och god datorvana.
För att lyckas i rollen krävs det att du:
* kan projektera i AutoCAD.
* kan ta fram tydliga arbetsbeskrivningar och mängdförteckningar enligt AMA Anläggning.
* kan använda Microsoft Office-paketet.
* kan uttrycka dig tydligt och professionellt i tal och skrift på svenska.
* har B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
* projektering i Novapoint eller Civil 3D.
* framtagande av maskinstyrningsfiler.
* projektering av el.
ÖVRIGT
Köping ligger i Västra Mälardalen mellan Örebro, Västerås och Eskilstuna. Med våra 26 000 invånare är vi en lagom stor kommun där nära samarbeten blir möjliga. Att arbeta i kommunen är betydelsefullt och gör direkt skillnad i köpingsbornas vardag.
VME har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275687". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Mälardalens Energi och Miljö AB
(org.nr 556668-3586) Arbetsplats
Västra Mälardalens Energi & Miljö AB, Gatu- och parkavdelningen Kontakt
Joshua Bender 0221 - 670 680 Jobbnummer
9582566