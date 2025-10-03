Marknadsspecialist B2B till Mecenat
2025-10-03
Om rollen
I denna nyinrättade roll ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp marknadsaktiviteter mot företag. Du tar fram marknadsstrategier i samråd med marknadschef och andra relevanta kollegor samt är ett aktivt ansikte utåt mot nyckelföretag och segment. Genom både direktkommunikation, digitala kanaler, event och andra kreativa lösningar ökar du efterfrågan från företag att samarbeta med Mecenat.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckla och implementera marknadsplaner för prioriterade kundsegment i samråd med marknadschef.
Producera och anpassa kommunikationsmaterial för B2B, dvs för företag och mediabyråer som nuvarande eller potentiella partners.
Skapa och publicera innehåll i olika kanaler såsom hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.
Genomföra riktade aktiviteter mot nyckelföretag (exempelvis via e-post, LinkedIn, events/webbinarier).
Analysera och rapportera resultat av kampanjer och aktiviteter.
Arrangera samt medverka på events för befintliga och potentiella partners.
Om dig
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående, initiativtagande och strukturerad. Du är kommunikativ och trygg i att representera företaget externt, samtidigt som du är kreativ med öga för detaljer och budskap. Du trivs med att ta eget ansvar och samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenheter från en liknande roll.
Erfarenhet inom B2B-marknadsföring.
Goda kunskaper i digital marknadsföring gällande LinkedIn (paid och organiskt), Google Ads och nyhetsbrev.
Förmåga att skapa text och göra innehåll/bildredigering i Canva eller Adobe CS.
Förmåga att analysera och följa upp marknadsföringsinsatser i exempelvis Google Analytics.
Relevant eftergymnasial utbildning.
Behärska både svenska och engelska i tal och skrift.
Att du har arbetat hos eller med medie-/reklambyråer.
Det är meriterande med erfarenhet av videoredigering, SEO/SEM och eventplanering.
Om Mecenat
Mecenat erbjuder studentrabatter i Sverige och hjälper till att bevisa studentstatus genom ett digitalt kort i en app. Vi förmedlar rabatter från tusentals butiker och tjänster. Hos Mecenats erbjuds du en självständig och varierande roll i ett expanderande företag. Det finns mycket goda utvecklingsmöjligheter för den som presterar och har viljan. För oss är det viktigt med balans mellan vardag och jobb och därför erbjuder vi varje medarbetare flexibla arbetstider, måndagsfrukost, AW och kickoff. Utöver det erbjuder vi kollektivavtal, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och återkommande hälsokontroller. Vi har skapat en organisation som bygger på delaktighet och transparens. Vi tycker att vår arbetsplats är fantastisk och jobbar varje dag för att göra den ännu lite bättre för våra medarbetare. Under 2025 kommer vi ta nästa steg i vår tillväxtresa och vi hoppas att just du vill vara med på denna resa.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med KIMM / Wise Professionals. Vi ser fram emot din ansökan med CV och personligt brev på kimm.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR. Processen innehåller arbetspsykologiska tester.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi gör löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig senior rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@kimm.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
