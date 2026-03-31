Marknadskoordinator Till Sats Sverige
MARKNADSKOORDINATOR MED FOKUS PÅ COPY & SOCIALA MEDIER
På SATS har vi som vision att inspirera fler till ett mer hälsosamt och lyckligt liv genom träning och vi söker nu en kommunikativ marknadskoordinator som vill bidra till vårt viktiga uppdrag och fortsatta varumärkesutveckling.
Är du en content-nörd som gillar att bearbeta texter för att nå rätt målgrupp i olika kanaler och går igång när ditt senaste inlägg på Instagram slog rekord? Ser du ett stavfel på mils avstånd, är strukturerad, har ett öga för detaljer och vill jobba brett med kommunikation som gör skillnad? Då kan det vara dig vi söker till vår marknadsavdelning i Stockholm. För att trivas i rollen behöver du även älska sociala medier och följa de senaste trenderna.
Vi söker en Marknadskoordinator för ett vikariat på tre år, startdatum första augusti.
I rollen som marknadskoordinator för SATS Sverige kommer du att ha en bred roll på marknadsavdelningen och ansvara för att skapa innehåll till en rad olika kanaler, både online som offline. Att publicera i olika digitala kanaler, skriva artiklar om träning och hälsa och skapa engagerande innehåll till sociala medier blir en del av dina arbetsdagar.
Du kommer även att vara delaktig i att koordinera lokala events, beställa tryckmaterial, publicera pressmeddelanden och arbeta med HR i gemensamma CSR-initiativ. Du är en strukturerad projektledare med checklistor för det mesta och du trivs med att vara spindeln i nätet i många olika projekt. För att trivas i rollen behöver du gilla allt från att översätta färdiga texter till att kunna skapa initiativ själv från grunden.
Du rapporterar till marknadschefen i Sverige och blir en del av vårt svenska marknadsteam där du spelar en viktig roll. Du arbetar också nära vår nordiska inhouse-marknadsavdelning där vi har hög kreativitet, högt i tak och stort engagemang!
Exempel på arbetsuppgifter:
Koordinera, planera och genomföra olika marknadsinsatser i linje med vår nordiska strategi.
Stötta vid PR-events och lanseringar.
Copywriting - översätta, korrekturläsa och anpassa texter till den svenska marknaden.
Skriva pressreleaser och publicera på Mynewsdesk.
Skapa, publicera och kvalitetssäkra content i våra digitala kanaler, såsom webb , app och sociala medier.
Ansvara för sociala medier genom att följa vår nordiska contentplan, skapa relevant lokalt innehåll och hålla koll på trender.
Koordinera influencer marketing-kampanjer.
Arbeta nära vår CRM-avdelning med utskick till olika målgrupper i vår medlemsbas.
Projektleda och koordinera marknadsinsatser på den svenska marknaden.
Och mycket, mycket mer!
Om dig:
Vi tror att du är en lösningsorienterad och strukturerad kommunikatör med ett öga för detaljer och copy-hantverket. Du är en självgående do-er som tycker att det är roligt att utvecklas och utmanas i ditt arbete. Högst troligt har du också ett intresse för träning och hälsa, gillar att hålla dig uppdaterad inom området och blir motiverad av vår vision.
Du har en högskoleutbildning eller liknande inom marknadsföring/journalistik och har arbetat några år på en marknadsavdelning eller byrå. Du tycker att marknadsföring är bland det roligaste som finns och du gillar att hålla koll på det senaste inom sociala medier. Du är van vid att publicera i olika kanaler och att arbeta utifrån strategi som du delvis varit med att själv ta fram. Du är en begåvning när det kommer till det skrivna språket och kommer gärna med förslag på hur man bäst når ut i olika kanaler.
Formella krav på din bakgrund:
Högskoleutbildning eller motsvarande inom kommunikation och/eller marknadsföring med tonvikt mot copy eller journalistik.
2-3 års erfarenhet av arbete på en marknadsavdelning eller byrå.
Dokumenterat duktig skribent/copywriter.
Du kommunicerar obehindrat och flytande på svenska och engelska.
Önskemål:
Kunskap och erfarenhet av att publicera i sociala kanaler och webb.
Erfarenhet av att skapa content och hantera redigerings program för bild/video som Adobe-program.
Du rör dig vant genom olika CRM och webbsystem.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista anställningsdag. Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att träffa dig!
Observera: Bakgrundskontroll kommer att genomföras på samtliga kandidater innan anställning.
Om du har några frågor angående rollen hittar du rekryterande chefs mejladress under Contact nedan.
Om du har fackliga frågor besvaras dessa av Unionenklubben på SATS, unionen@sats.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7462017-1922029". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sats Sports Club Sweden AB
(org.nr 556563-2527), https://careers.sats.com
Vasagatan 14A (visa karta
)
172 61 SUNDBYBERG Arbetsplats
