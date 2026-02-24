Marknadskoordinator
Vill du arbeta med säkerhetsprodukter i världsklass och bidra till att företag i hela Norden hanterar kemikalier och farliga ämnen på ett tryggt sätt? Vill du ha en självständig och varierande marknadsroll där du får kombinera strategi, kreativitet och analys och samtidigt vara med och bygga upp en funktion från grunden? Ansök redan idag!
Som Marknadskoordinator hos Asecos får du en nyckelroll i en expansiv organisation med starkt varumärke och internationell närvaro.
Marknadskoordinator - Uppsala
Om rollen:
Som Marknadskoordinator hos Asecos ansvarar du för att stötta försäljningsorganisationen med marknadsföringsinsatser på den nordiska marknaden. Rollen är ny i bolaget, vilket innebär att du till viss del kommer vara med och forma arbetssätt, struktur och prioriteringar. Asecos finns i Uppsala och du samarbetar nära både kollegor i Sverige och marknadsavdelningen i Tyskland. Resor i tjänsten förekommer, bland annat till Tyskland ett par gånger per år samt till mässor och kundevent i Norden.
Som Marknadskoordinator hos Asecos får du:
Planera, budgetera och genomföra marknadsaktiviteter digitalt, tryckt och eventbaserat.
Ansvara för innehåll på hemsida och sociala medier.
Skapa och distribuera nyhetsbrev och kampanjer.
Hantera och optimera digital annonsering (Google Ads, Meta, LinkedIn).
Säkerställa korrekt och enhetlig produktpresentation hos återförsäljare i Norden.
Genomföra marknadsanalyser och identifiera affärsmöjligheter.
Planera, koordinera och genomföra events, mässor, kundträffar och webinar.
Agera moderator vid events och digitala arrangemang.
Säkerställa enhetlig grafisk profil och tonalitet i all kommunikation.
Samarbeta internationellt med marknadsavdelningen i Tyskland.
Detta är en bred och affärsnära roll där du får kombinera operativt genomförande med strategiskt tänkande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av digital marknadsföring och kampanjhantering.
Är van att planera, budgetera och driva marknadsaktiviteter självständigt.
Har erfarenhet av innehållsproduktion och redaktionellt arbete.
Har god förståelse för varumärkesbyggande och grafisk profil.
Har erfarenhet av eventplanering och genomförande.
Har god analytisk förmåga och erfarenhet av marknadsanalyser.
Kommunicerar mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska (tyska är meriterande).
Trivs i en internationell miljö och kan anpassa material till lokala marknader.
Meriterande:
Google Analytics / GA4-certifiering
Google Ads- och Meta Ads Manager-kurser
SEO/SEM-utbildning
Projektledarutbildning (PMP, IPMA eller motsvarande)
Utbildning i grafiska verktyg (Canva, Adobe Creative Cloud)
Asecos erbjuder:
En variationsrik roll med många spännande kunder i olika branscher.
Möjlighet att bygga upp och forma marknadsfunktionen i Norden.
Ett internationellt företag med starkt varumärke och produkter i absolut framkant.
Produktutbildningar och nära samarbete med kollegor i Tyskland.
En expansiv organisation med tydliga tillväxtambitioner.
Stor frihet under ansvar och möjlighet att påverka både rollens innehåll och arbetssätt.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Om företaget
Asecos AB är det nordiska dotterbolaget till asecos GmbH - Europas ledande tillverkare av brandsäkra kemikalieskåp, gasskåp och säkerhetslösningar för hantering av farliga ämnen. Secura Sweden grundades redan 1988 som familjeföretag och blev vid årsskiftet uppköpt av asecos GmbH, där Asecos AB idag är dotterbolag nummer sju i koncernen. Produktionen sker i Tyskland (asecos produkter) och i Polen (Secura range). Koncernen omsätter cirka 1 miljard kronor globalt, varav cirka 55-60 miljoner i Norden. Från kontoret i Uppsala servar Asecos AB återförsäljare och kunder över hela Norden - från laboratorier och sjukhus till industri och energibolag.
Slutkunderna är alla verksamheter som hanterar brandfarlig vätska, gas, kemikalier eller andra farliga ämnen där säkerhet och kvalitet är avgörande.
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Asecos med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare Oscar Thiele, oscar.thiele@jobway.se
/ 073 581 18 04. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt. Ersättning
