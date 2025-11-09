Marknadskoordinator
Vill du arbeta med SOVA - Sveriges största detaljhandelskedja inom sängar - i nära samarbete med Tempur Sealy, världens ledande tillverkare av madrasser?
Vill du vara en del av en organisation med stark värdegrund, gemenskap och möjlighet till utveckling? Då kan det här vara rätt tjänst för dig!
Som marknadskoordinator arbetar du operativt med att koordinera och följa upp olika marknadsinsatser som kampanjer och event till löpande produktion. Du har en central roll i att säkerställa att kampanjer och projekt genomförs enligt plan. Du fungerar som en viktig länk mellan interna team och externa samarbetspartners.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna, driva och projektleda marknadsaktiviteter och event.
Samordna och leverera underlag till externa byråer.
Korrektur & godkännande av marknadsmaterial.
Korrektur & godkännande av kampanjuppsättningar.
Uppföljning av externa byråer vid kampanjskiften.
Bistå externa samarbetspartners med kampanjmaterial.
Kommunicera marknadsaktiviteter internt.
Samordna och producera interna presentationer.
Ansvara för deadlines.
Vi söker dig som:
För att trivas i rollen tror vi att du är strukturerad, ordningsam och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta med olika personer och kan hantera flera uppgifter samtidigt alltid med fokus på kvalitet och detaljer. Du trivs i en roll där du får arbeta både kreativt och administrativt.
Vi ser gärna att du har:
Högskoleutbildning inom marknadsföring, produktionsledning eller projektledning
Erfarenhet som marknadsassistent, traffic eller koordinator - gärna från marknadsavdelning eller reklambyrå
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana att arbeta med flera stakeholders och deadlines samtidigt
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av content marketing eller copywriting
Har ett analytiskt tänk och kan koppla kreativa idéer till affärsresultat
Tjänsten är på deltid (50%) och förlagd till förmiddagar på vårt huvudkontor i Malmö, Hyllie. Du rapporterar till marknadschefen.
Lön: 27 000-32 000 kr/månad (heltidslön, proportioneras utifrån tjänstgöringsgrad).
Hos SOVA lägger vi stor vikt vid din personliga utveckling. Du blir en del av ett engagerat team där vi lär av varandra, utvecklas tillsammans och bidrar till att våra kunder får en ännu bättre upplevelse.
Om detta känns rätt för dig är du välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
