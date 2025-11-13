Marknadsföringsspecialist till Energy Group
Vill du vara en del av ett företag i explosiv tillväxt och vara med på resan mot att bli ett miljardbolag? Är du en självgående marknadsföringsspecialist med erfarenhet av Google Ads, som vågar ta egna initiativ och tänker affärsmässigt? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2025-11-13Om företaget
Energy Group är ett av Sveriges snabbast växande bolag inom energibranschen. De hjälper sina kunder både med attraktiva produkter och genom digital marknadsföring, vilket leder till att företaget växer i takt med sina kunder. Hos Energy Group råder en stark gemenskap, hög energi och en kultur där alla arbetar mot samma mål. Du får möjlighet att kliva in i en otroligt spännande tillväxtfas och bidra direkt till företagets fortsatta framgångsresa mot miljardstatus.
Om rollen
Som Marknadsföringsspecialist utgår du från Energy Groups trevliga kontor i Solna, bara ett stenkast från Mall of Scandinavia. Du ansvarar för att driva, optimera och analysera digitala kampanjer med fokus på Google Ads, men även andra digitala kanaler. Rollen kombinerar strategiskt tänkande med praktiskt genomförande. Du planerar, producerar och följer upp marknadsinsatser som skapar mätbara resultat för både Energy Group och deras kunder. Du kommer också att arbeta med visuell kommunikation och innehållsproduktion i verktyg som Canva.
Energy Group söker dig som:
Har erfarenhet och dokumenterad kunskap inom Google Ads
Har god förståelse för digital marknadsföring och kampanjoptimering
Är självgående, initiativrik och trivs med att fatta egna beslut
Har ett affärsmässigt tänk och förstår hur marknadsföring driver resultat
Trivs i en snabbföränderlig miljö där utvecklingen går snabbt
Är en lagspelare som bidrar till teamets starka sammanhållningKvalifikationer
Erfarenhet av Canva
Erfarenhet inom Google Ads
Kreativt tänkande och känsla för design och kommunikation
Förmåga att kommunicera tydligt i både text och bild
Grundläggande förståelse för digital marknadsföring
Meriterande:
Flera års erfarenhet från liknande uppdrag
Erfarenhet av videoredigering och sociala medier-strategi
Kunskap inom SEO & SEM
Portfolio med tidigare arbeten
Erfarenhet av innehållsproduktion och visuell kommunikation
Erfarenhet från energi- eller teknikbranschen
De erbjuder:
Fast lön och trygga villkor
Kontorstider med balans mellan struktur och kreativ frihet
Placering på deras kontor i Solna, nära Mall of Scandinavia
Möjlighet att vara del av en extremt spännande tillväxtresa
En företagskultur med stark gemenskap där alla arbetar mot samma mål
Utvecklingsmöjligheter i ett bolag på väg mot miljardstatusSå ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Energy Group med HEEX. Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 14 december 2025. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Henrik Nordh på henrik.nordh@heex.se
. Mer information om Energy Group finns på https://energygroup.se/.
Vi ser fram emot din ansökan och att välkomna dig till Energy Groups tillväxtresa! Ersättning
