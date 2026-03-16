Marknadsförare, LIA/Praktik
LIA-praktik inom marknadsföring
Om praktikplatsen
Vi söker en driven och kreativ LIA-praktikant inom marknadsföring som vill vara med och stärka vår digitala närvaro. Hos oss får du arbeta praktiskt med allt från innehållsskapande och sociala medier till analys och kampanjoptimering.
Praktiken passar dig som vill utvecklas inom modern, datadriven marknadsföring och som trivs med att kombinera kreativitet med strategi. Du kommer att få en inblick i hur vi bygger vårt varumärke och når ut till våra målgrupper i olika kanaler.
Exempel på arbetsuppgifter
Under din LIA kan du komma att arbeta med:
Content Creation: Skapa engagerande innehåll (text, bild och video) för sociala medier och webb.
Sociala Medier: Planera, publicera och moderera innehåll i våra SoMe-kanaler (t.ex. LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook).
Copywriting: Skriva texter för nyhetsbrev och annonser.
SEO & SEM: Optimera innehåll för sökmotorer och assistera vid uppsättning av betald annonsering.
Analys: Följa upp nyckeltal för att se vad som ger resultat.
E-postmarknadsföring: Skapa och skicka ut nyhetsbrev samt bygga enklare automationsflöden.
Verktyg vi gärna ser att du har erfarenhet av
Du behöver inte kunna allt när du börjar men det är meriterande om du har testat:
Sociala plattformar: Förståelse för hur olika kanaler fungerar organiskt och betalt.
Designverktyg: Enklare produktion i t.ex. Canva eller Adobe Creative Cloud (Photoshop/Premiere).
Analys & Webb: Google Analytics, Google Search Console eller liknande.
CMS & Mail: Erfarenhet av t.ex. WordPress och verktyg för nyhetsbrev (t.ex. Mailchimp).
Vi tror att du
Studerar en YH- eller högskoleutbildning inom marknadsföring, kommunikation eller digital strategi.
Är lika intresserad av att skapa innehåll som av att förstå siffrorna bakom.
Är nyfiken på nya trender och verktyg (kanske experimenterar du redan med AI-verktyg för text och bild?).
Är självständig, tar egna initiativ och trivs med att skriva på både svenska och engelska.
Vad du får hos oss
Möjlighet att arbeta med skarpa projekt och se direkta resultat av ditt arbete.
Bygga upp din portfolio med konkreta case och kampanjer.
En kreativ och stöttande miljö där dina idéer faktiskt räknas.
Praktisk information
Praktikperiod: Enligt överenskommelse (LIA 1 eller LIA 2).
Plats: Flexibel / Hybrid (med bas på vårt kontor).
Omfattning: Enligt utbildningens krav.
Skicka gärna:
En kort presentation av dig själv.
Ditt CV.
Länk till portfolio eller exempel på något du skapat (om du har).
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7395692-1895939".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecareer AB
GÖTEBORG
