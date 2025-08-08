Marknadsförare / Digital Content & E-commerce Specialist
2025-08-08
Nordic Preparation växer och vi söker dig i Borås.
Är du redo att ta kommandot över marknadsföringen för ett av Nordens mest specialiserade varumärken inom outdoor, säkerhet och krisberedskap?
Nordic Preparation söker nu en Digital Content & E-commerce Specialist som tar ansvar för hela marknadsföringskedjan - från idé till mätbart resultat - med skärpa och struktur.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
I denna roll är du ansvarig för att skapa, optimera och distribuera allt marknadsföringsmaterial för Nordic Preparation. Du arbetar tätt med vår ledning och har frihet att driva egna projekt, men med tydliga mål: öka vår synlighet, driva lönsam försäljning och stärka vårt varumärke inom militärt inspirerad outdoor och beredskap.
Dina ansvarsområden
Content & Kommunikation
Skapa innehåll till sociala medier (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube) - både rörligt och statiskt.
Skriva SEO-optimerade bloggartiklar, produkttexter, magasinartiklar och guider.
Planera och producera nyhetsbrev med fokus på försäljning och communitybyggande.
Fotografera och filma produkter i realistiska miljöer (skog, fält, vatten) samt redigera material för publicering.
Skapa grafiskt material till webb, kataloger, produkter och kampanjer.
Delta i influencer marketing - från research och kontakt till kampanjuppföljning.
E-commerce & SEO
Uppdatera och optimera produktbeskrivningar, kategorier och kampanjer.
Sökmotoroptimering (SEO) - veckovis keyword research och innehållsoptimering.
Analysera trafik och försäljning via Google Analytics och Meta Ads Manager.
Planera, optimera och följa upp annonser i Meta Ads och Google Ads.
Skapa och hantera retargetingkampanjer samt säsongsbaserade kampanjer.
Projekt & Varumärke
Bidra till att utveckla Nordic Preparations visuella identitet och tonalitet.
Vi söker dig som
Har minst 2 års erfarenhet av digital marknadsföring, e-handel eller contentproduktion.
Behärskar verktyg som Photoshop, Canva och enklare videoredigering (Premiere, CapCut eller liknande).
Har erfarenhet av sociala medier, influencer marketing och betald annonsering.
Bemästrar med SEO, Google Ads och Meta Ads.
Har känsla för design och kan skapa både rörligt och statiskt material.
Är självgående, strukturerad och gillar att arbeta med tydliga mål.
Meriterande:
Har gjort lumpen och/eller har intresse för outdoor, militärhistoria, beredskap och friluftsliv.
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett litet team, växande bolag med en unik position på marknaden.
Kreativt ansvar och möjlighet att påverka strategin.
Arbete i en nisch med stark passion och lojal kundbas.
Ansök nu och bli en del av vårt team.
Skicka CV, portfolio och några ord om varför du passar för rollen till Mathias@nordicpreparation.com
Rekrytering sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: mathias@nordicpreparation.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Preparation AB
Viaredsvägen 37 E
504 47 BORÅS
9451367