Marknadsförare
2025-11-12
Vi söker en driven och innovativ marknadsförare med stark genomförandeförmåga som tillsammans med bolagets team, medlemmar och intressenter kan uppmärksamma vår plats. Ditt huvudfokus kommer vara koncept, produktion och distribution av marknadsmaterial - samt andra insatser som främjar eller skapar besöksströmmar till våra platser och destinationer. Du rapporterar till VD och har delegerat operativt budgetansvar.
Ansvarsområden
Content creation (koncept, foto, film, copy, layout etc)
Marknadsföring inklusive mediaköp och konvertering
Sociala kanaler, hemsidor och relevanta digitala system
Omvärldsanalys, utvärdering och datainsamling
Utvecklingsprojekt, aktiviteter och evenemang
Partners, medfinansiering och budget
I rollen som marknadsförare skapar du relationer med vår omvärld. Det handlar om att sprida kännedom och uppmärksamma våra platser, upplevelser och destinationer. Bland annat innovativa smaker. Du får möjlighet att arbeta med Visit Sörmland, Visit Katrineholm & Lake Hjälmaren som är några av våra varumärken.
Vi arbetar efter målstyrd arbetstid där resor och planerat arbete på kvällar och helger förekommer. Du behöver körkort (B) samt tillgång till egen bil. Vi arbetar efter kollektivavtal tillsammans med Unionen.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
Vi tror att du är en social, initiativrik och övertygande person som flexibelt och strukturerat kan arbeta med flera uppgifter och samtidigt skapa relationer med människor. Du gillar utmaningar och utveckling. Du vinner förtroende i din omgivning. En förutsättning är att du gillar människor och har lätt för att samarbeta. Du är prestigelös och gillar omväxlande arbetsuppgifter.
Akademisk examen eller högre studier (eller motsvarande erfarenhet)
Yrkeserfarenhet inom marknadsföring, layout/copy, reklambyrå eller liknande
Erfarenhet av event, mässor och marknadsföringsinsatser (meriterande)
Erfarenhet av digital marknadsföring, programmering, ux och automation (särskilt meriterande)
Platsen
Katrineholm är den lilla platsen som gör stort avtryck. Här möts västra och södra stambanan en timme från Stockholm. Här finns ett av landets mest varierade naturlandskap med sjöar i varje väderstreck runt vilka Sörmlandsleden slingrar sig. En knutpunkt där rötterna i jorden flätas samman med rösterna från historien.
Bolaget
• Katrineholm är näringslivs- och destinationsbolaget som verkar för att öka Katrineholms och Västra Sörmlands attraktivitet genom att och locka besökare, kunder, företag och nya invånare till regionen. Därtill medverkar bolaget till att stärka tillväxten, den lokala ekonomin samtidigt som mervärde skapas åt medborgarna.
Välkommen med din ansökan senast den 28 november 2025 via LinkedIn. Urval och intervjuer sker löpande. Längre intervjuer planeras till starten av december.www.pluskatrineholm.sewww.visitkatrineholm.se Så ansöker du
