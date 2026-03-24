Marknadschef till Biototal i Linköping
2026-03-24
Vill du ta ett helhetsansvar för marknad i ett snabbväxande bolag där du får driva både strategi och genomförande nära affären?
Här är rollen för dig som vill gå från byrå eller en projektledande marknadsroll till en utvecklande och affärsnära marknadschefsroll i ett snabbväxande bolag med höga ambitioner. På Biototal får du ta ett brett ansvar för marknadsarbetet och bygga vidare på det som redan finns på plats. Ditt uppdrag blir att skapa struktur, driva aktiviteter och utveckla ett marknadsarbete som stärker både synlighet och affär, från plan och prioriteringar till kampanjer, innehåll, opinionsbildning och löpande kommunikation. Du ingår i koncernledningen, får stort mandat och blir en viktig del i Biototals fortsatta tillväxtresa.Intresserad? Välkommen med din ansökan redan i dag.
På Biototal får du en roll där dina idéer får genomslag och dina prioriteringar gör verklig skillnad. Du kliver in i ett bolag som satsar på marknadsarbetet och där ledningen ser varumärke, kommunikation och synlighet som viktiga drivkrafter för fortsatt tillväxt. Här arbetar du nära verksamheten, med korta beslutsvägar och engagerade kollegor som vill framåt.
För dig som drivs av att skapa struktur, få interna och externa resurser att samspela och se tydlig effekt av ditt arbete är det här en roll med både inflytande och utvecklingsmöjligheter. Du blir en viktig del av Biototals fortsatta resa, där hållbar tillväxt, nya initiativ och en stark position på marknaden står i fokus.
Vi erbjuder bland annat tjänstebil, privat sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag och 30 dagars semester. Du omfattas också av kollektivavtal med pensions- och trygghetslösningar som ITP1, föräldralön, AGS och TGL.
I rollen som marknadschef ansvarar du för att ta fram och driva en marknadsplan som stärker Biototals tillväxt och synlighet. Du prioriterar målgrupper, budskap och aktiviteter utifrån vad som ger bäst effekt, sätter tydliga mål och följer upp insatser inom varumärke, kommunikation och leadsgenerering. Du driver det dagliga marknadsarbetet framåt, från kampanjer och innehåll till löpande kommunikation och synlighet, och initierar aktiviteter som stärker affären, ökar räckvidden och skapar resultat.
En central del av rollen är att ansvara för Biototals externa kommunikation och opinionsbildning i samverkan med andra aktörer i branschen, samtidigt som du utvecklar och samordnar den interna kommunikationen. Vidare ser du till att arbetet håller hög kvalitet, sker i rätt tempo och följs upp på ett relevant sätt. Du samordnar också samarbetet mellan externa byråer, specialister och interna nyckelpersoner, och bidrar i koncernledningsgruppen med perspektiv på marknad, kommunikation och tillväxt. I rollen ingår också ett visst personalansvar.
Det här är en tillsvidareanställning på heltid. Du ingår i koncernledningsgruppen, med gemensamt ansvar för företagets utveckling och framdrift. Du arbetar nära verksamheten, med stort eget ansvar och kort väg från idé till beslut.
Placering kan vara i Vreta Kluster utanför Linköping eller på Biototals kontor i centrala Norrköping. Rollen kräver regelbunden närvaro i verksamheten, samtidigt som det finns flexibilitet i hur arbetet planeras. Du samarbetar med externa byråer och interna nyckelpersoner, och resor förekommer i begränsad omfattning.
Vi söker dig som vill ta ett brett och affärsnära ansvar för marknadsarbetet. Du har erfarenhet av att driva projekt, kampanjer eller marknadsinsatser i en roll där du kombinerat struktur, genomförandekraft och affärsförståelse. Kanske kommer du från byråvärlden, en scaleup eller en mindre organisation där du varit van att hålla ihop många delar samtidigt och få saker att hända tillsammans med andra. Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla en marknadsfunktion samt har tidigare erfarenhet av personalledning.
Du behöver inte ha haft titeln marknadschef tidigare. Det viktiga för oss är att du är en trygg beställare, en skicklig samordnare och känner dig redo att ta ett större helhetsansvar nära affären. Du är van att prioritera, skapa framdrift och omsätta affärsbehov i marknadsaktiviteter som gör verklig skillnad.
Rollen innebär nära samarbete med externa byråer, specialister och interna intressenter, så vi ser gärna att du trivs i gränssnittet mellan idé, koordinering och genomförande. Du har god förståelse för varumärke, digital marknadsföring, innehåll och uppföljning, och ser hur olika delar bidrar till helheten. Erfarenhet från byrå, B2B, tillväxtbolag eller andra affärsnära verksamheter är meriterande.
Som person är du affärsdriven, prestigelös och lösningsorienterad. Du gillar att ta ansvar, få ihop helheten och driva arbetet framåt med både struktur och energi.
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
Malin Thoresson malin.thoresson@tng.se
9816414