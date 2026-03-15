Marknadsassistent till Nordic Heating
2026-03-15
Vi värmer och stärker Sverige - nu vill vi att du stärker oss!
Nordic Heating är ett familjeägt företag som säljer eldstäder, skorstenar och tillbehör. Vår målsättning är att vara en ledande aktör när det gäller att sprida eldens värme och magi i svenska hem. På så vis bidrar vi till att stärka det svenska civilsamhället samt skänka enskilda människor trygghet och ökad livskvalitet. Nu söker vi en driven och engagerad marknadsassistent som vill hjälpa till att ta oss till nästa nivå och växa med oss.
Om rollen
Detta är en varierad roll där du kan växa och utvecklas. Rollen passar dig som tar initiativ, är noggrann samt trivs med flexibilitet och att ha många bollar i luften. Du arbetar nära vår VD men även övriga i kontorsteamet. Du kommer få god inblick i vår verksamhet och erfarenhet av att jobba både mot privatkunder och återförsäljare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Uppdatera och utveckla vår e-handel
• Fotografera produkter och redigera produktbilder
• Skapa videor för sociala medier och webb
• Skapa och skicka nyhetsbrev och leveranstidslistor
• Hantera och utveckla våra konton på sociala media
• Delta i utformning av grafiskt material
• Ta emot vissa typer av beställningar samt övervaka orderflöden
• Assistera VD och annan personal med diverse administrativa sysslor
Vem är du?
Vi söker dig som är en strukturerad och initiativtagande person med ett intresse för marknadsföring och kommunikation. Du trivs i en roll där du får arbeta både kreativt och administrativt, och du har förmågan att hålla ordning på flera uppgifter samtidigt.
Du är van vid att arbeta självständigt men uppskattar också att samarbeta med andra. Som person är du noggrann och lägger hög vikt vid kundnytta och -service. Du har god kommunikativ förmåga och känner dig bekväm med att formulera texter och anpassa budskap för olika kanaler.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värderar engagemang, positiv energi och en vilja att vara med och bidra till både din egen och företagets fortsatta utveckling. Du trivs i en liten organisation där din insats märks och du gör skillnad.
Vi söker dig som;
• har relevant utbildning för yrkesrollen.
• har erfarenhet inom digital marknadsföring, sociala media och e-handel.
• har erfarenhet av enklare innehållsproduktion och olika digitala verktyg för marknadsföring.
• har god datorvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya system och arbetssätt.
• gärna har erfarenhet från att jobba med AI eller en lust att lära.
Vad kan Nordic Heating erbjuda dig?
Vi är ett stabilt företag med cirka 15 anställda som strävar efter ständig utveckling och hållbar expansion. Under åren har vi flera gånger fått lokala priser för att vara ett av regionens mest framgångsrika företag.
Hos Nordic Heating får du en spännande och bred roll med stort eget ansvar. Med korta beslutsvägar och ett engagerat team runt dig kan du påverka och se resultatet av ditt arbete direkt.
Om Nordic Heating
Nordic Heating har sålt eldstäder, skorstenar och tillbehör i över 20 år. Vi driver idag två egna fysiska butiker - i Forsbacka och Falun - samt egen webbshop. Förutom att sälja till och montera hos privatpersoner så säljer vi även till återförsäljare, något som är möjligt tack vare egna varumärken och generalagenturer för ledande europeiska fabrikat.
Utöver att leverera bra lösningar till kunder vill vi även göra avtryck i samhället. Därför sponsrar vi lokala idrottsklubbar och skänker till välgörande ändamål såsom de utsatta i Ukraina. Vår målsättning är också att ha välmående personal och kul med varandra både under och utanför arbetstid.
Vi erbjuder intern och extern utbildning och vill se personal som utvecklas och tar ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: rekrytering@nordicheating.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan marknadsassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agromatic Nordic Heating AB
(org.nr 556288-0913)
Stentorpsvägen 12 (visa karta
)
818 42 FORSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Heating Jobbnummer
9798257