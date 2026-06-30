Marknadsassistent på deltid till KFX HR-partner
KFX HR-partner Skandinavien AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-30
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Studerar du marknadsföring eller kommunikation och letar efter ett meriterande deltidsjobb där du får omsätta dina kunskaper i praktiken och utvecklas inom marknadsföring? Då kan det här vara rollen för dig.
Som marknadsassistent blir du en del av vår marknadsavdelning och arbetar med både kreativa och operativa uppgifter som stärker KFX varumärke och ökar vår synlighet. Tjänsten är på deltid och utgår från vårt kontor, där du arbetar självständigt samtidigt som du har ett nära samarbete med vår marknadsansvarig och externa leverantörer. Här får du möjlighet att bidra med egna idéer, ta ansvar och utvecklas i en varierad roll.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag. Med lång erfarenhet, kompetens och nära relationer är vi en ovanligt personlig HR-partner i en allt mer digital värd. KFX fokus har alltid varit att bygga långsiktiga relationer. Vårt mål är att vara våra kunders första val av HR-partner och branschens bästa arbetsgivare.
Med inte mindre än 40 år i branschen har vi idag regionala kontor runt om i hela landet. Vår målsättning är att kommunikationen, både internt och mot våra kunder, alltid ska präglas av respekt, lyhördhet och tydlighet. Hos oss kan du alltid komma med idéer, input och förslag – oavsett roll eller år inom bolaget.
Vårt arbetsklimat präglas av affärsfokus, teamkänsla och en positiv anda. På KFX stöttar vi varandra i motgångar och gläds åt varandras och vår gemensamma framgång.Dina arbetsuppgifter
Som marknadsassistent kommer du att bidra till både strategiska och operativa aktiviteter. Du kommer bland annat att:
Sköta produktion av innehåll för digitala kanaler - sociala medier, nyhetsbrev, kampanjer och webb
Skapa och redigera grafiskt material i enlighet med varumärkets grafiska profil
Planera och schemalägga publiceringar i sociala medier samt följa upp engagemang och räckvidd
Uppdatera och underhålla webbplats och interna innehållsregister
Assistera vid event
Hantera administrativa uppgifter, uppföljningKvalifikationer
Vi söker dig som är kreativ, noggrann och driven och som just nu studerar på eftergymnasial nivå inom marknadsföring eller kommunikation.
Vi ser gärna att du har ett starkt intresse för sociala medier, eftersom det kommer att vara ditt huvudsakliga ansvarsområde. Du trivs med att skapa innehåll som engagerar och inspirerar och du har ett öga för att utveckla både idéer och uttryck.
Rollen passar dig som gillar en kombination av kreativa och administrativa uppgifter. Du är självgående, tar gärna egna initiativ och har lätt för att prioritera och strukturera din vardag även när tempot varierar.
Vi ser gärna att du har:
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i Adobe-paketet, Canva samt erfarenhet av publiceringsverktyg som Meta och Google
Vana vid att arbeta i Microsoft OfficeÖvrig information
Tillträde: enligt överenskommelse
Omfattning: deltid, omfattning och arbetstider enligt överenskommelse
Plats: KFX HR-partner Skandinavien, Karlavägen 96 115 26 Stockholm
Lön: individuell lönesättning (Kollektivavtal Unionen)
Vid frågor är du välkommen att kontakta marknadsansvarig, Amanda Blomkvist på 070-663 99 84 alt. amanda.blomkvist@kfx.se
.
Urval kommer att påbörjas i mitten på augusti och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ta därför chansen och sök redan idag!
#MPA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994117-2078488". Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143), https://kfx.teamtailor.com
Karlavägen 96 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9985703