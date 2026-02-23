Marknadsassistent Deltid 75%
2026-02-23
Vill du vara med och bygga Sveriges mest inspirerande elkedja och samtidigt utvecklas både personligt och professionellt? Elbutik söker nu en marknadsassistent på deltid som vill vara med på vår tillväxtresa i ett snabbt växande bolag.
Är digital marknadsföring, sociala medier och kreativt innehåll en naturlig del av din vardag? Då kan detta vara rollen för dig. Hos oss blir du en viktig del av teamet där dina idéer, kunskaper och erfarenheter verkligen gör skillnad.
Elbutik öppnade sin första fysiska butik 2023 och under kommande år fortsätter vår expansion med fler butiker runt om i landet. Vår ambition är att bli det självklara valet för konsumenter som söker elmaterial, belysning, smarta hem-lösningar och värmeprodukter - och här spelar marknadsföringen en avgörande roll.Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
Som marknadsassistent arbetar du nära vår marknadschef och är delaktig i både det operativa och strategiska marknadsarbetet. Rollen är varierad och passar dig som gillar att kombinera kreativitet med struktur.
Det är viktigt att du har ett tydligt SEO- och AIO-tänk med dig i samtliga arbetsuppgifter och säkerställer att allt innehåll är optimerat för synlighet, sökbarhet och konvertering i våra digitala kanaler.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvar för Elbutiks sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok)
Skapa innehåll som blogginlägg och enklare copy - alltid med SEO- och AIO-optimering
Grafisk produktion av exempelvis inlägg, kampanjmaterial och annonser
Influencer marketing och eventarbete (RixFm Festival)
Delta i kampanj- och marknadsplanering tillsammans med marknadschef
Ta fram rapporter och analysera resultat i våra digitala kanaler
Utföra, optimera och följa upp förbättringar inom sociala medier, blogg och nyhetsbrev
Vem är du?
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom marknadsföring och erfarenhet från liknande roller. Du har ett genuint intresse för digital marknadsföring och trivs i en kreativ och snabbrörlig miljö.
Vi tror att du är:
Kreativ, nyfiken och idérik med öga för innehåll och storytelling
Har god erfarenhet av Adobe Creative Cloud (exempelvis Photoshop, InDesign, After Effects och Premiere Pro)
Relevant utbildning inom digital marknadsföring
Strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Självgående men trivs med att arbeta nära marknadschef och e-com team
Socialt kompetent, kommunikativ och lyhörd
Flexibel och bekväm i en startup-miljö
Mycket god i tal och skrift på svenska och engelska
Har B-körkort och möjlighet att resa inom Sverige
Vi erbjuder
Vikariat på 75 % med placering i Staffanstorp under 2026, med god möjlighet till förlängning.
Office-first-policy - vi tror på kraften i samarbete
En kreativ roll med stor möjlighet att påverka
Nära samarbete med marknadschef
Ett litet, engagerat team i ett växande bolag
En dynamisk arbetsmiljö där idéer uppmuntras och framgångar firasSå ansöker du
Skicka ditt CV via mejl till jobb@elbutik.se
och märk mejlet med "Marknadsassistent".
Skicka in din ansökan senast den 6 mars. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta
Emily Malmborg Wallace - emily.malmborg@elbutik.se
