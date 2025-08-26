Markförhandlare (Visstidsanställning)
Vill du veta hur vi balanserar intressen mellan markägare, myndigheter och samhällets behov av nya vägar och järnvägar? Vill du ha ett roligt och omväxlande jobb och vara en del av ett team med mycket stor erfarenhet och kompetens? Då välkomnar vi dig att skicka in din ansökan till tjänsten som visstidsanställd markförhandlare med placering Karlskrona, Växjö eller Kalmar.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som markförhandlare är du specialist på markåtkomstfrågor i Trafikverkets väg- och järnvägsprojekt. Du är länken mellan Trafikverket och enskilda markägare, kommuner, myndigheter och övriga intressenter. Markförhandlaren arbetar i projektens alla skeden, från planläggning till färdig anläggning. Detta tillsammans med projektens olika karaktär innebär att arbetet har en stor bredd och att frågeställningarna varierar. Några exempel på arbetsuppgifter som du utför självständigt och i samarbete med dina kollegor:
värderar och förhandlar om ersättning för intrång och skador
upprättar fastighetsrättsliga avtal
har kontakt med berörda fastighetsägare
representerar Trafikverket i lantmäteriförrättningar och andra myndighetskontakter
Inom markförhandlargruppen hjälps vi åt att utvecklas, genom att alla bidrar med sina styrkor och erfarenheter. Vi värnar om en lärande organisation med möjlighet att driva och delta i ständiga utvecklingsarbeten. I tjänsten förekommer det arbete utanför kontorstid samt resor.
Tjänsten är en visstidsanställning på ett år, med start så snart som möjligt.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i markförhandlarrollen förväntar vi oss att du är en kommunikativ person, skicklig både på att lyssna och på att förmedla budskap på ett begripligt sätt. Eftersom rollen innebär omfattande kontakter, betonar vi vikten av att du kan etablera förtroendefulla relationer i externa samarbeten samt att du behöver vara smidig och relationsorienterad med dina kollegor för att bidra till ett positivt arbetsklimat. Arbetsuppgifterna inkluderar förutom teamarbete även självständigt arbete, vilket innebär att du behöver ha förmågan att vara modig och själv ta egna initiativ. Det är även viktigt att du arbetar strukturerat och noggrant för att säkerställa kvalitén i ditt arbete. Analytisk förmåga och problemlösningskompetens är också nödvändiga i rollen, och vi ser positivt på att du har dessa färdigheter.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller juristutbildning med inriktning mot fastighetsrätt alternativt har en annan högskole- eller universitetsutbildning om minst 180 hp (120 p) i kombination med arbetslivserfarenhet vi bedömer likvärdig
god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
körkort för personbil
Det är meriterande om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av fastighetsrättsliga frågor.
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Läs mer här
Vill du veta mer om hur det är att arbeta som markförhandlare hos oss?https://www.trafikverket.se/om-oss/jobba-hos-oss/mot-vara-medarbetare2/patricia--markforhandlare/
