Markförhandlare
Göteborg Energi AB / Lantmätarjobb / Göteborg Visa alla lantmätarjobb i Göteborg
2026-03-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborg Energi AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
Vill du vara med och säkra framtidens energiförsörjning? Som markförhandlare hos Göteborg Energi arbetar du nära investeringsprojekt och ansvarar för att hantera och säkra bolagets fastighetsrättsliga förutsättningar.
Ditt arbete är en viktig del i att möjliggöra långsiktigt hållbara investeringar och en trygg energiförsörjning för staden. Ditt arbete bidrar direkt till att Göteborg fungerar, både idag och i framtiden.
Din uppgift
Som markförhandlare hos Göteborg Energi har du en nyckelroll i att driva och utveckla bolagets fastighetsrättsliga arbete. Du fungerar som ett kvalificerat stöd i koncernens juridiska frågeställningar och är med redan i tidiga skeden där du utreder förutsättningarna för nya ledningsdragningar. Med din kompetens analyserar du olika alternativ, väger konsekvenser på både kort och lång sikt och omsätter detta till tydliga och välgrundade rekommendationer till projektledare och andra intressenter.
Genom projektens olika faser fångar du upp och hanterar de fastighetsrättsliga frågor som uppstår, samtidigt som du säkerställer att koncernens intressen tas tillvara på bästa sätt. Du har en central roll i dialogen med fastighetsägare, där du med professionalitet och integritet skapar förtroendefulla relationer och företräder ett kommunägt bolag med ett tydligt samhällsuppdrag.
I rollen ingår också att självständigt analysera det fastighetsrättsliga läget, förhandla fram avtal för markåtkomst och representera koncernen i kontakter med lantmäterimyndigheter och, vid behov, även i högre instanser. Samtidigt blir du en viktig del av ett team där ni tillsammans driver utveckling, delar kunskap och stärker både kompetensen och enhetens roll inom koncernen.
Ditt team
Tjänsten som markförhandlare är placerad inom enheten Sakrättsligt skydd, ett erfaret och självgående team med stark kompetens inom fastighetsrätt. Här arbetar du i en dynamisk miljö med varierande uppdrag kopplade till bland annat fjärrvärme, el, gas och fiber, i nära samarbete med flera delar av koncernen. Enheten har en central roll i att säkra bolagets rättigheter och möjliggöra långsiktig utveckling av stadens energiinfrastruktur. Arbetet är både samhällsviktigt och utvecklande, med fokus på att kombinera juridisk precision med hållbar samhällsutveckling.
Din kompetens
Vi söker dig som trivs i en självständig roll där du kombinerar driv, noggrannhet och ett gott omdöme med en stark samarbetsförmåga. Du bidrar aktivt till ett professionellt och utvecklande arbetsklimat och har en vilja att både dela med dig av din kunskap och fortsätta utvecklas tillsammans med andra.
Du har en högskoleutbildning inom lantmäteri, juridik eller ett närliggande område, alternativt motsvarande kompetens förvärvad genom relevant yrkeserfarenhet, och du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från lantmäterimyndigheternas förrättningsverksamhet eller har arbetat med förhandling, avtalshantering och avtalstolkning inom det fastighetsrättsliga området, och särskilt meriterande är erfarenhet av intrångsvärdering och markåtkomstfrågor.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
.
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg Energi AB
(org.nr 556362-6794) Arbetsplats
Göteborg Energi Kontakt
Linn Hoffmeister 0700830477 Jobbnummer
9804335