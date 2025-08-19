Marketing Communications Specialist föräldravikariat
Husqvarna AB / Marknadsföringsjobb / Lysekil
2025-08-19
Vill du vara med i den spännande utvecklingen hos Husqvarna Group?
Husqvarna söker nu en Marketing Communications Specialist som ska hjälpa oss att skapa en inspirerande och engagerande kundupplevelse. Tjänsten innehåller en variation av uppgifter men tyngdpunkten ligger på marknadsföring genom betalda medier mot våra privata och professionella slutkunder. Fokus ligger på digitala kanaler, men även andra uppgifter inom marknadsföring förekommer, så var beredd på att ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Du kommer vara en del av det svenska marknadsteam som ansvarar för marknadsföringsaktiviteter på den svenska marknaden. Ditt fokus kommer vara kommunikation mot slutkunder, både villaägare och professionella kunder inom trädvård och grönyteskötsel, med ett tydligt mål att kommunicera rätt budskap i rätt tid och i rätt fas av köpresan. Digitala kanaler är prioriterade så erfarenhet från betald digital annonsering (sociala medier, display, videos, sökannonsering) kommer vara meriterande. Influencer marketing och partnerskap kommer också ingå i ditt ansvarsområde. Uppföljning och analys av resultaten av marknadsföringsinsatserna är nödvändiga och förväntas att du genomför löpande, samt föreslår optimeringar och alternativa lösningar i det fortsatta arbete.
Inom tjänsten kan det också förekomma andra uppgifter, såsom arbete med event, PR och aktiviteter för våra återförsäljare.
I den här rollen kommer du arbeta nära de svenska marknads- och säljteamen. Du ingår också i ett större internationellt marknadsteam, med centrala funktioner som support för brand guidelines, kommunikationsstrategier, innehåll (såsom bilder och filmer) etc. Det ingår i ditt ansvar att sätta en aktivitetsplan för året, som går i linje med varumärkesstrategier och försäljningsmål. Du förväntas komma med egna idéer och projekt för att utveckla både marknadsföringen och våra arbetsprocesser.
Tjänsten kräver ett stort eget driv och individuellt arbete för att lösa uppgifterna och uppnå de uppsatta målen. Den ställer också krav på förmåga att samarbeta, då tjänsten arbetar nära både interna lokala och centrala team, såväl som externa samarbetspartners.
Den här rollen har fokus på den svenska marknaden och kräver flytande svenska i tal och skrift och ett intresse kommunikation. Husqvarna är ett internationellt företag och affärsspråket är engelska. Du är placerad i Huskvarna men vissa resor framför allt inom Sverige kan förekomma.
Kunskaper och erfarenhet
BSc eller MSc, inom marknadsföring och kommunikation
Minst 2 år erfarenhet inom digital marknadsföring
Erfarenhet av betald annonsering, såsom sociala medier, video, display, TV, radio, print
Erfarenhet av influencer marketing och partnership marketing
Förmåga att adaptera texter från engelska till svenska för annonser, webb, nyhetsbrev, trycksaker etc
Förmåga att arbeta i en komplex och internationell organisation
Flytande på svenska och engelska i tal och skrift
Om dig
Du är en driven och operativ marknadsförare som gärna vill utvecklas och växa i en stor internationell organisation. Du är noggrann och planerande och van att leda projekt som involverar kollegor. Du är en utmärkt kommunikatör och bekväm att presentera inför andra. Vi tror att du brinner för att leverera den bästa kundupplevelsen, är datadriven och utmanas av att kontinuerligt hitta nya lösningar och förbättra arbetssätt. Dina bästa arbetsdagar innehåller en mängd olika arbetsuppgifter, större och mindre, som ger dig möjlighet att addera värde och bidra med nya idéer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Husqvarna AB
(org.nr 556000-5331)
Hallindenvägen 14 (visa karta
)
454 30 BRASTAD
Brastadsfabriken
9465055