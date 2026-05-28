Marketing Automation Specialist
Hi3G Access AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-05-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hi3G Access AB i Stockholm
, Solna
, Täby
, Södertälje
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vi på Tre fortsätter vår satsning på riktad digital kommunikation och kundupplevelse. Vi har en tydlig ambition - att bli nummer ett bland svenska operatörer på lojalitet och kundbearbetning. För att ta nästa steg söker vi nu en Marketing Automation Specialist som vill vara med och göra skillnad.
Om rollen
Som Marketing Automation Specialist hos oss är du en viktig spelare i vår B2C-affär. Det händer mycket hos oss på den fronten. Vi har redan kommit långt i vårt arbete med riktad kommunikation och hur vi använder Salesforce Marketing Cloud, men vi är långt ifrån klara. Här får du vara med och driva vårt arbete framåt, bidra med nya idéer och sätta din prägel på hur vi jobbar.
Du kommer ha ett helhetsansvar för våra automatiserade kampanjer och kundflöden - från säljtaktik och målgruppsurval till uppsättning, testning och uppföljning. Det innebär bland annat att bygga triggerbaserade och ad-hoc-drivna flöden, ofta med integration mot exempelvis landningssidor eller Telesales. Du jobbar med flera kanaler, framför allt e-post, SMS och sociala medier, och du är med och skapar flexibel och träffsäker kommunikation som driver både affär och kundupplevelse.
För att lyckas i rollen behöver du ha både ett öga för detaljer och en god förståelse för helheten. Du arbetar nära säljteamet på B2C, men också med vår interna IT - särskilt när det gäller att kravställa data och säkra att vårt kampanjsystem har rätt förutsättningar. Efter varje insats följer du upp resultat, analyserar insikter och är med och utvecklar våra arbetssätt vidare.
Du kan se fram emot att
jobba datadrivet med teknik och kundinsikt - nära både affär och marknadsföring
jobba på ett bolag som redan kommit långt i sin datadriven resa - men där de största möjligheterna fortfarande ligger framför oss
vara en del av Sveriges bästa arbetsplatser enligt Great Place To Work samt att vi är stolt samarbetspartner till Women in Tech och Tjejer Kodar
Mer om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av kampanjhantering inom Marketing Automation. Du har en god förståelse för hela processen, från strategi till genomförande och uppföljning och trivs med att arbeta datadrivet och insiktsbaserat. Med kunskaper i SQL och AMPscript (eller annat skriptspråk med vilja att lära sig Salesforces ekosystem) är du van att bygga och optimera kommunikationsflöden. Har du dessutom arbetat i Salesforce Marketing Cloud ser vi det som ett stort plus. Hos oss är förändring en naturlig del av vardagen. Vi tror att du trivs i en miljö där saker kan utvecklas snabbt, där nya idéer testas löpande och där det finns utrymme för kreativitet i det datadrivna arbetet. Du är bra på att skapa struktur även när förutsättningarna förändras och du har lätt för att samarbeta och få med dig andra, både inom teamet och i organisationen i stort. Eftersom Marketing Automation är ett område i ständig rörelse tror vi också att du är nyfiken, lösningsorienterad och gärna håller dig uppdaterad - både tekniskt och kommunikativt.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar emot ansökningar via denna annons och kommer hålla intervjuer löpande. Personligt brev behövs inte, men vi vill gärna att du bifogar CV och svarar på de frågor vi ställt nedan i samband med att du söker. Vi använder tester för att säkra objektiva bedömningar i samband med urval. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Bakgrundskontroll görs på slutkandidat.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef (Per.fernstrom@tre.se
)
Vi drivs av att hela tiden försöka göra saker bättre, på nya och annorlunda sätt. Vi ser oss själva som en avgörande del av Sveriges samhällsstruktur, eftersom vi vet att pålitlig uppkoppling är en viktig grundsten i dagens digitala värld.
Tre föddes som utmanare och är en organisation i ständig rörelse. Vi strävar efter att vara i framkant i allt vi gör. Vi är övertygade om att det är människorna och kulturen på Tre som är avgörande för vår utveckling.
När du startar din resa på Tre finns det oändliga möjligheter att växa och utvecklas med oss.
WE THINK LIKE CHALLENGERS - I en föränderlig värld, är vi på Tre nyfikna och ständigt öppna för nya lösningar. På Tre anpassar vi vägen framåt allt eftersom vi provar och lär oss vad som funkar bäst.
WE WORK LIKE CHAMPIONS - På Tre gör vi alltid vårt bästa. Vi känner ägandeskap för vår uppgift, sätter tydliga mål och håller fokus på det som gör mest nytta för affären.
WE ACT LIKE BUDDIES - På Tre är vi schyssta kollegor. Vi samarbetar med varandra över team och funktioner, vi bollar idéer, ger och tar emot feedback. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hi3g Access AB
(org.nr 556593-4899)
121 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Tre huvudkontor, Entrétorget, Stockholm, Sverige Jobbnummer
9934896