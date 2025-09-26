Marketing assistant/ Marknadsassistent
2025-09-26
Job Description:
Responsible for Marketing analysis & Marketing strategy within the food and restaurant industry.
Manage and update daily content across all social media platforms(Instagram, Facebook, Tiktok, Xiaohongshu). Including copywriting, image editing and publishing.
Respond to comments and direct messages on social media, engage with followers and build an online community. Collecting feedback and customer relationship management onsite.
Assist in designing and producing online promotional materials (e.g., digital posters, coupons) and offline printed materials (e.g., flyers, menus) and Menu layout design.
Analyze and report social media insights (follower growth, engagement rate, conversion rate, etc.), and provide optimization recommendations based on data.
He/she can work in the restaurant on-demand as a coordinator (Maximum 4 days a week) during events or pop-ups.
Requirement:
Work experience within food & restaurant/ Retail Marketing (min 3 years)
Content creation skills and basic design coordination/analytics (CTR/ROAS/Ab test).
Web design and brand design skillsets/experience are a huge plus.
Language:
English is mandatory, Chinese & Swedish is a plus.
Who we are
Restaurant BRS&Co AB has 10 years of experience in the restaurant and food industry. Recently the company has been reorganized and re-sailed with people who have the passion and belief in multi-culture & Diverse food.
