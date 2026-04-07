Markarbetare
2026-04-07
NYAB Group är en ledande aktör inom infrastruktur, bygg och anläggning i Norden. Med rötter i entreprenörskap och gedigen branscherfarenhet driver NYAB både stora och komplexa projekt inom mark, anläggning och infrastruktur. Bolaget kännetecknas av korta beslutsvägar, högt engagemang och en stark laganda, där säkerhet, kvalitet och hållbara lösningar alltid står i fokus. NYAB Group fortsätter att växa och erbjuder sina medarbetare möjlighet att utvecklas och ta ansvar i en dynamisk och framtidsorienterad organisation.
Har du erfarenhet som markarbetare eller en utbildning inom bygg och anläggning? Eller är du bara nyfiken på att utvecklas inom området?
Vill du jobba med varierande projekt, ha bra arbetstider och vara en del av ett bolag med snabba beslutsvägar? Då kan det här vara något för dig!
NYAB söker nu markarbetare som vill vara med och stärka teamet under högsäsongen 2026.
Du erbjuds
Här blir du en självklar del i ett erfaret team där din kompetens tas tillvara fullt ut. Initiativförmåga, yrkesstolthet och samarbete värderas högt och du ges förtroende att ta ansvar i det dagliga arbetet.
Självklart får du inledningsvis en introduktion för att komma in i företaget och rollen på bästa möjliga vis. Du kommer att arbeta heltid under högsäsongen maj till november 2026 med goda möjligheter för vidare anställning hos NYAB förutsatt att båda är nöjda med samarbetet.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!
Information om företagetNYAB Group är en etablerad aktör inom infrastruktur, bygg och anläggning i Norden. Med starkt entreprenörsdriv och gedigen branscherfarenhet genomför bolaget såväl stora som komplexa projekt inom mark och anläggning. Verksamheten präglas av korta beslutsvägar, högt engagemang och en tydlig laganda, där säkerhet, kvalitet och hållbara lösningar alltid står i centrum. I takt med fortsatt tillväxt erbjuds medarbetare goda möjligheter att utvecklas och ta ansvar i en framtidsorienterad organisation.
Samtidigt som NYAB är ett relativt ungt bolag, vilar det på lång erfarenhet från branschen. Genom åren har företaget genomfört hundratals projekt, inklusive omfattande anläggningsarbeten. Nu fortsätter expansionen och teamet i Luleå stärks med fler markarbetare.
Information om tjänstenTjänsten är en del av vår personaluthyrning vilket innebär att du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos NYAB. Alla frågor kring tjänsten går till hanna.degerhall@pn.se
Arbetsuppgifter
Som markarbetare på NYAB får du en varierad vardag där du arbetar i spännande projekt ute hos företagets kunder. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Markarbeten i samband med grundläggning
Plattsättning och justering inför asfaltering
VA-arbeten, såsom schakt, rörläggning samt dagvatten- och dräneringslösningar
Arbete utifrån ritningar och arbetsbeskrivningar
Samarbete med maskinförare, arbetsledare och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen
Arbetsuppgifterna varierar beroende på projekt och arbetet sker till största del utomhus. Du har tillgång till tjänstebil för att enkelt ta dig mellan olika arbetsplatser. Arbetstiderna är främst förlagda till dagtid, måndag-fredag kl. 07-16, men kvälls- och helgarbete kan förekomma vid behov.
Vi söker dig som
För rollen som markarbetare på NYAB söker vi dig som har någon form av erfarenhet eller utbildning inom mark och anläggning, till exempel inom VA, plattläggning eller stensättning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är nyfiken och vill utvecklas inom markbranschen, tar gärna egna initiativ och trivs med att samarbeta med andra. Samtidigt känner du dig bekväm med att arbeta självständigt när det behövs.
Har du erfarenhet av ritningsläsning eller utbildningar som ESA, Arbete på väg eller Safe Construction är det ett plus - men inget krav.
Krav för tjänsten:
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
START: maj-november 2026
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Hanna Degerhäll / hanna.degerhall@pn.se
