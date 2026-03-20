Markarbetare
Till snabbväxande bemanning och rekrytering bolaget N Kraft Bemanning söker vi dig som är driven, passionerad och vill jobba med Sveriges främsta bygg och entreprenadföretag! Publiceringsdatum2026-03-20Om tjänsten
Vi söker nu flera markarbetare för att arbeta inom olika bygg- och anläggningsprojekt till ledande företag. Den ideala kandidaten kommer att ha goda färdigheter inom anläggningsarbete och en stark arbetsmoral. Dina arbetsuppgifter
Utföra markarbeten inom bygg- och entreprenadprojekt
Markarbete omfattar flera olika uppdragsområden, såsom grundsättning, vältkörning, justering och stenläggning mm.
Säkerställa att alla arbetsuppgifter utförs i enlighet med tillämpliga säkerhetsföreskrifter och riktlinjer
Arbeta tillsammans med övriga team medlemmar på arbetsplatsen för att säkerställa en effektiv och produktiv arbetsmiljö Kvalifikationer
Erfarenhet av att utföra markarbete inom bygg- och entreprenadprojekt är meriterande men inget krav, vi matchar dina kunskaper med rätt uppdrag
God förståelse för säkerhetsföreskrifter och förmåga att arbeta säkert i en aktiv arbetsmiljö
Stark arbetsmoral och förmåga att arbeta i team
Meriterande: tidigare erfarenhet från användning av GPS stav/ Z-fix
Kontakt & ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsansvarig, Carl -David Almqvist på carl-david@nkraft.se
.
Vi tillämpar löpande urvalsarbete och uppmanar dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser med stort intresse fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508), https://www.nkraft.se/
Storgatan 52 B (visa karta
)
972 31 LULEÅ Kontakt
Carl-David Almqvist carl-david@nkraft.se 0730594612 Jobbnummer
9811198