Markanläggare - J. Forssman Entreprenad
MARKANLÄGGARE - J. Forssman EntreprenadPubliceringsdatum2026-04-14Om företaget
J. Forssman Entreprenad är ett etablerat bolag inom mark och anläggning med bas i Nyköping. Bolaget arbetar i huvudsak med större projekt, ofta inom bostadsproduktion.
Teamet består av cirka 11 personer och kännetecknas av samarbete, flexibilitet och en vilja att lösa uppgifter tillsammans. Verksamheten växer och behöver stärka upp med fler anläggare.Om tjänsten
Som markanläggare arbetar du brett inom markarbeten. Rollen är varierad och kräver att du är flexibel i vilka arbetsuppgifter du tar dig an.
Arbetsuppgifter: * Allt inom markarbeten - från grund till färdig yta * Arbeta efter ritningar * Delta i hela processen i projekt * Samarbeta med maskinister och övriga i teamet
Arbetet kan innebära allt från VA-arbeten till finplanering.
Vi söker dig som
Är engagerad, noggrann och trivs med ett varierande arbete. Du är en lagspelare men kan också arbeta självständigt.
Du är beredd att hugga i där det behövs och ser helheten i projektet.Kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av markarbete * Förmåga att läsa ritningar * B-körkort
Meriterande
• BE-körkort * Erfarenhet av flera delar inom mark (bredd värderas högt)Övrig information
• Heltid, tillsvidare (6 månaders provanställning) * Arbetstid: 06:30-16:00 (fredagar till 13:00) * Placering: Nyköping, arbete inom cirka 15 mils radie * Kollektivavtal finns
Vi erbjuder dig
• En varierande vardag i olika projekt * Ett sammansvetsat team med stark lagkänsla * Möjlighet att utvecklas i takt med bolaget * Stabil arbetsgivare med tydlig tillväxt
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7532104-1944092". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9852151