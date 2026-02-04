Mark- och VA-ingenjör
Griab AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2026-02-04
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Griab AB i Helsingborg
Vi söker ingenjörer inom väg och vatten eller motsvarande till vår Mark- och VA-avdelning. Arbetsuppgifterna är varierande där du ofta deltar i hela projektet, från idé till färdig anläggning.
Du kommer framförallt arbeta med mark- och va-projektering men även med utredningar för olika anläggningar. Du förväntas upprätta ritningar, beskrivningar, kostnadsberäkningar m.m. för bostadsområden, industrianläggningar, utjämningsmagasin, vägar, grönområden, ledningsnät, pump- och tryckstegringsstationer.Publiceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en ingenjörsexamen. Det är meriterande om du har erfarenhet från Mark- och VA-branschen, men det är inget krav.
Vi tycker det är viktigt att alla trivs, därför är det positivt om du är social, samarbetsvillig med ett trevligt bemötande. Du har mycket goda kunskaper i svenska, är väl förtrogen med Office-paketet och gärna AutoCad.
Vi söker dig som trivs med att hantera en bred variation av utmaningar och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Vi erbjuder ett varierat, utvecklande och utmanande jobb, med både frihet och ansvar där vi tillsammans driver projekten framåt.
Företaget
Griab grundades redan 1957 och har idag framförallt beställare inom industri, kommun, bostads- och avfallssektorn. Förutom intressanta uppdrag med spännande kunder erbjuder Griab en stimulerande arbetsplats. Beslutsvägarna är korta där interna frågor ofta löses under Griabfrukosten. Det är familjärt, inkluderande och prestigelöst!
Varje månad får vi besök av en massör som knådar rygg och nacke.
Anställning: Heltid, tillsvidaretjänst med månadslön. Tillträde snarast.
För mer information, kontakta Linda Capuder, 0725 26 94 12. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: linda.capuder@griab.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Griab AB
(org.nr 556414-1819)
S Stenbocksg 8 (visa karta
)
252 47 HELSINGBORG Arbetsplats
Griab AB Kontakt
Linda Capuder linda.capuder@griab.com 0725269412 Jobbnummer
9723949