Mark- och exploateringsingenjör till Luleå kommun
Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Luleå Visa alla administratörsjobb i Luleå
2026-01-22
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Kommunstyrelseförvaltningen i Luleå
Vill du arbeta nära samhällsbyggandet och ha en aktiv roll i utvecklingen av framtidens Luleå? Vi söker nu en mark- och exploateringsingenjör som vill bli en del av vårt mark- och exploateringskontor.
Mark- och exploateringskontoret är en del av Kommunstyrelseförvaltningen i Luleå kommun och är lokaliserat i centrala Luleå. Kontoret består av cirka 15 medarbetare, där ungefär hälften arbetar som mark- och exploateringsingenjörer, och övriga som projektledare eller administratörer. Tillsammans ansvarar vi för Luleå kommuns markinnehav och markförsörjning. Uppdraget omfattar bland annat köp och försäljning av mark, markanvisningar, arrenden, tomträtter, tomtkö och markupplåtelser. Kontoret företräder även kommunen som markägare i exploateringsprojekt och ansvarar för dessa från tidiga idéer och utredningar fram till dess att marken är byggklar och kan säljas.
Luleå kommun befinner sig i en period av stark utveckling. Den industriella omställningen och pågående satsningar inom näringslivet driver ett ökat behov av mark för nya verksamhetsområden, bostäder och infrastruktur. Kommunen driver därför flera omfattande och komplexa exploateringsprojekt samtidigt som nya projekt planeras och initieras löpande.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som mark- och exploateringsingenjör i Luleå kommun får du arbeta med strategiskt viktiga mark- och exploateringsfrågor kopplade till industrins gröna omställning, nya etableringar samt utveckling av bostäder och infrastruktur. Du blir en del av ett erfaret och kompetent team och kommer att ha ett nära samarbete med både kollegor, byggaktörer, näringsliv och andra kommunala verksamheter, i en roll där du får möjlighet att vara med och forma kommunens långsiktiga utveckling.
Rollen är bred och innebär bland annat ansvar för försäljning av både bebyggda och obebyggda fastigheter, upprättande av markanvisnings- och köpeavtal samt exploaterings- och nyttjanderättsavtal. Du arbetar även med att säkra markåtkomst och rättigheter för kommunala behov, främst avseende VA-ledningar. I exploateringsprojekt på kommunal mark deltar du genom hela processen, från tidiga utredningar till försäljning av färdig byggklar mark, och ansvarar för exploateringsekonomi samt fastighetsrättsliga frågor.
I rollen förväntas du också bidra med ett innovativt och lösningsorienterat arbetssätt genom att analysera och hantera komplexa frågeställningar.
Vi erbjuder ett kvalificerat och varierat arbete med tydlig koppling till samhällsutveckling i en kommun som står inför stora förändringar. Du får möjlighet att arbeta i flera parallella exploateringsprojekt tillsammans med kunniga och engagerade kollegor, i en arbetsgrupp med god samarbetskultur och stabil organisation. Rollen ger även goda möjligheter till professionell utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• relevant högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsbyggnad, lantmäteri eller fastighetsjuridik. Alternativt har du annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som bedöms relevant för tjänsten
• god förmåga att uttrycka sig på svenska i både tal och skrift
• giltigt B-körkort
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet från arbete med mark- och exploateringsfrågor, lantmäteri eller fastighetsrätt
• kunskaper i engelska i tal och skrift
För att trivas och lyckas i rollen krävs det att du är strukturerad och har förmåga att planera, driva och slutföra ditt arbete. Du är trygg i din yrkesroll och har en kommunikativ förmåga att föra fram kommunens intressen på ett tydligt, sakligt och förtroendeingivande sätt. Det är också viktigt att du är lösningsfokuserad och har ett tydligt kundperspektiv; att du kan identifiera hållbara lösningar där kund- och samhällsnytta står i fokus oavsett om kunden är en byggaktör, exploatör eller annan kommunal verksamhet.
I den här rekryteringsprocessen kommer urvalsarbetet att påbörjas efter att sista ansökningsdag passerat. Intervjuer är preliminärt planerade att genomföras under vecka 8.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
