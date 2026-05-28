Mark- och exploateringsingenjör
2026-05-28
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar och stöttar kommunens totala organisation och verksamhet utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Inom våra avdelningar arbetar vi med ekonomi, HR, kommunikation, medborgarservice samt planering och tillväxt. Vi har ett starkt fokus på hållbar utveckling, kommunikation och innovation i syfte att möta kommunens framtida behov och utmaningar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Trelleborg står inför en större förvandling under de nästkommande åren. Trelleborgs kommun är en tillväxtkommun med en stadig befolkningstillväxt och en offensiv satsning på stadsutveckling och exploatering. Enheten för exploatering och strategisk lokalförsörjning, med organisatorisk tillhörighet under Kommunledningsförvaltningen, svarar för och driver Trelleborgs kommuns markutveckling genom exploateringsprojekt och förvaltning av kommunens markreserv. Enheten består av elva medarbetare varav en chef. Inom enheten finns utöver mark- och exploatering även strategisk lokalförsörjning och Kuststad som är en egen projektorganisation.
Vi sitter i centralt belägna lokaler, nära till centralstationen med goda buss- och tågförbindelser.
Nu söker vi en mark- och exploateringsingenjör med ansvar för markreserven och som självständigt kan arbeta med markförvaltning och exploateringsprojekt.
I rollen som mark- och exploateringsingenjör med ansvar för markreserven arbetar du med att förvalta och utveckla Trelleborgs kommuns markreserv, inklusive eget budgetansvar för området. Rollen innebär ansvar för arrenden och andra nyttjanderätter på kommunal mark samt arbete med förvaltning, förhandlingar, avtal och olika typer av överenskommelser. Du är även delaktig i förhandlingar kring förvärv och avyttring av kommunala fastigheter. I rollen innefattas även att representera staden vid lantmäteriförrättningar.
Vidare har du en aktiv roll i utvecklingen och genomförandet av exploateringsprojekt på både kommunal och privat mark. Arbetet sker i nära samverkan med byggaktörer, fastighetsägare, ledningsägare samt kommunala förvaltningar och bolag. I uppdraget ingår också att ta fram underlag och göra framställningar till nämnd avseende bland annat markanvisningar och avtal.
Du ansvarar för budget, kvalitetssäkring och uppföljning inom egna exploateringsprojekt och deltar aktivt i arbetet med verksamhetsetableringar i kommunen. Rollen innebär även att representera enheten och förvaltningen i olika frågor och sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom lantmäteri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. I rollen arbetar du med frågor kopplade till fastigheter, markförvaltning och projektgenomförande, där du förväntas bidra med både struktur och helhetsperspektiv i det dagliga arbetet.
Du kommer att driva och medverka i projekt tillsammans med kollegor och andra aktörer, vilket innebär att du behöver ha erfarenhet av att arbeta mot uppsatta mål avseende tid, ekonomi och kvalitet. Har du tidigare arbetat med lantmäterifrågor, fastighetsjuridik eller markförvaltning ser vi det som särskilt meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett arbetssätt som präglas av handlingskraft, struktur och tydlighet. Du behöver kunna prioritera, ta ansvar för framdrift och samtidigt ha förmåga att se till verksamhetens helhet och långsiktiga behov.
Arbetet innebär många kontaktytor, både internt och externt, där dialog, samarbete och förhandling är en naturlig del av uppdraget. Vi söker därför dig som är trygg i mötet med andra människor och som bygger goda relationer genom ett professionellt, serviceinriktat och diplomatiskt förhållningssätt.
Vi värdesätter också att du är engagerad, tar egna initiativ och har drivkraft att tillsammans med andra hitta hållbara och verksamhetsanpassade lösningar.
Eftersom tjänsten innebär kontakter med myndigheter, entreprenörer, fastighetsägare och interna verksamheter behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver kunna kommunicera tydligt, delta i dialoger och förhandlingar samt hantera dokumentation och skriftliga underlag på ett rättssäkert och professionellt sätt.
B-körkort är ett krav då tjänsten innebär resor inom verksamhetsområdet för platsbesök, möten och samverkan med externa parter.Övrig information
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Vi tillämpar löpande urval.
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
231 83 TRELLEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Exploatering och strategisk lokalförsörjning
Enhetschef
Mattias Hägg mattias.hagg@trelleborg.se 0410-733319
