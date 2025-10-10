Mark- och exploateringsingenjör
Uddevalla Kommun / Lantmätarjobb / Uddevalla Visa alla lantmätarjobb i Uddevalla
2025-10-10
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddevalla Kommun i Uddevalla
Uddevalla - en plats för hela livet
Välkommen att bli en del av vår växande kommun - och att tillsammans med oss arbeta för att ge våra kommuninvånare ännu bättre service.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som ger dig stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vårt mål är att alla ska kunna trivas och växa - under ett helt yrkesliv. Vi vill också utvecklas som arbetsgivare och arbetar aktivt för att på bästa sätt ta till vara på din kunskap och ditt engagemang. Vi uppskattar och uppmuntrar till medskapande från alla.
Uddevalla kommun är en vacker plats vid havet i hjärtat av Bohuslän. Vi tror på ett öppet och positivt samspel mellan kommun, utbildning, näringsliv och kultur.
Vi hoppas att du kommer att trivas hos oss!
Vill du vara med och forma framtidens stadsmiljö?
Samhällsbyggnadsförvaltningen driver utvecklingen av vår kommun - från vision till verklighet! Vi arbetar brett med allt från planering och exploatering till strategisk utveckling, myndighetsutövning och drift av gator, parker och fastigheter.
Här skapas hållbara stadsmiljöer, grönområden och viktiga samhällsfunktioner som gör skillnad i människors vardag.
På förvaltningen samverkar vi för att förverkliga kommunens tillväxtmål och skapa attraktiva livsmiljöer. Mark och exploatering har en central roll i detta arbete - vi är med från de allra första stegen i samhällsbyggnadsprocessen för att planera framtidens stadsdelar, förvalta kommunens markreserv och möjliggöra hållbara exploateringsprojekt. Från de tidiga planeringsskedena till genomförandet och försäljningen av byggbar mark säkerställer vi att kommunens mark används på ett strategiskt och långsiktigt sätt.
Hos oss får du chansen att påverka kommunens utveckling på riktigt - vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
I denna roll får du en central funktion i kommunens mark- och exploateringsarbete. Du kommer att vara involverad i exploateringsprojekt vilket bland annat innebär nära samarbete med andra avdelningar inom Uddevalla kommun och kräver att du säkerställer politisk förankring. Du kommer att arbeta med genomförandefrågor, exploateringsekonomi, olika beställningar och hantera fastighetsförvärv och försäljningar. Du kommer att förhandla och upprätta olika typer av avtal, såsom markanvisningsavtal, köpeavtal och exploateringsavtal, samt företräda kommunen som markägare i olika sammanhang.
Vidare hanterar du genomförandefrågor såsom uppföljning av avtal och köpekontrakt och har ansvar för både större och mindre frågor relaterade till rollen som kommunens markägarrepresentant. Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är bekväm med att tala inför olika målgrupper och kan kommunicera på ett tydligt och engagerande sätt.
Eftersom vi använder oss av ramavtal i vårt arbete förväntas du ha beställarkompetens och erfarenhet av att arbeta inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling).
Vem söker vi?
Vi söker dig som är trygg i exploateringsfrågor och har förmågan att anpassa dig efter olika situationer. Du kommer att ha många kontakter både internt och externt, vilket kräver god samarbetsförmåga och en tydlig kommunikationsstil.
Du är en lagspelare som aktivt samverkar för att skapa och bibehålla goda relationer. Som sakkunnig bidrar du med din expertis och samverkar med kollegor för att nå bästa möjliga resultat.
Du trivs med att arbeta målinriktat och resultatorienterat, samtidigt som du har förmågan att anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Vi söker dig med ett stort intresse och erfarenhet av samhällsbyggnadsutveckling och som gärna arbetar omväxlande både i projektform och enskilt.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din roll och bidra till en hållbar samhällsplanering. Vi ser positivt på att vi kan lära av varandra inom förvaltningen.Kvalifikationer
Du ska ha minst 3 års högskoleexamen inom lantmäteri, samhällsbyggnad, mark- och exploatering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Körkort B är ett krav.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter:
Kunskaper inom exploateringsekonomi.
Tidigare arbetslivserfarenhet från mark- och exploateringsområdet.
Förhandlingsvana.
Projektledarerfarenheter inom exploateringsprojekt.
Goda kunskaper inom relevant lagstiftning som Jordabalken och Plan och bygglagen.
Erfarenhet av exploatering i närheten av vatten- och kustområde, arbete med översvämnings- och skredproblematik samt markföroreningsproblematik.
Erfarenhet av arbete i politiskt styrda organisationer.
Vi lägger stor vikt vid både dina tidigare erfarenheter och din personliga lämplighet.Övrig information
Under förutsättning att inga förändringar sker, ska en tjänst tillsättas. Vid stort intresse för tjänsten kommer intervjuer hållas i två omgångar, där ett urval kommer att kallas på en första kortare intervju via Teams under v 45-46.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
När du söker ett jobb hos oss sparas din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingar och information om vem som sökt en tjänst kan begäras ut av den som vill.
Om du har skyddad identitet ska du inte göra din ansökan digitalt utan kontakta den som står som kontaktperson i annonsen.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I länken nedan finns samlad information kring de viktigaste förmånerna som finns i kollektivavtalet som vi har i Uddevalla kommun. Informationen handlar om bland annat semester, lön och ersättningar, föräldraledighet, försäkringar, kompetensutveckling och pension.https://skr.se/download/18.18f9f5a61926b4a1e532618/1728397193467/Sag-hej-till-ditt-kollektivavtal-2024.pdf
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla kommun
(org.nr 212000-1397) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mark- och exploatering Kontakt
Niklas Lidström 0522-696477 Jobbnummer
9549974