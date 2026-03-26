Mark och anläggningsarbetare
Rekrytering Stockholm Byrå AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekrytering Stockholm Byrå AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Rekrytering Stockholm Byrå AB söker nu för kunds räkning erfarna mark anläggare för fast anställning.
Anläggnings gruppen har varit verksamma inom mark anläggning sedan 1957 och besitter en gedigen erfarenhet inom mark anläggning från A-Ö, dvs från design och planering till färdigställning av husgrunder, asfaltsbeläggningar, stenläggning inom både BRF innegårdar, parker och villa.
Bolagets styrkor är den långa breda erfarenheten och det kunniga kundbemötandet, samt att dem värnar om miljö, utveckling och trivsel för dem anställda i företaget som genererar trygghet och en positiv lösnings inriktad approach till beställare.
Vi växer ständigt men väljer att skynda långsamt och söker personal med social kompetens och bred erfarenhet som kan snabbt sätta sig in i projekten och förstå kundernas behov.
Den vi söker:
Vi lägger stor vikt vid att du är noggrann och har en äkta yrkesstolthet och en känsla för kundbemötande.
Arbetsuppgifterna består i alla typer utav anläggningsarbeten som stensättning, schakt, asfaltering, snickerier och montering av lek- och park utrustning.
Du behöver ha minst 1 års dokumenterad utbildning som anläggare eller motsvarande och minst 3 års erfarenhet av olika typer av markarbeten och kundbemötande, vara driven, engagerad och kunna ta egna initiativ och även gärna vara tekniskt lagd. All form av specialutbildning, påbyggnadskurser, maskin bevis etc. är meriterande. Anställningsformen kan både vara tillsvidare eller säsongsanställning beroende på dina kvalifikationer.
Som person är du självständig, har lätt för att kommunicera på ett öppet opretentiöst sätt. Du har en bra social kompetens och är lyhörd för verksamhetens behov samt att du läser av kundnyttan som kommer naturligt för dig. Du trivs i en platt kommunikativ och dynamisk organisation med snabba beslutsvägar.
Känner du att den här rollen som mark anläggare stämmer in och känns rätt för dig är du varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi granskar din ansökan och en bevandrad konsult inom bygg infrastruktur kommer att höra av sig om ditt cv matchar tjänsten.
Om Rekrytering Stockholm:
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Bemanning Sverige Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
Sista dag att ansöka är 2026-04-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3517914-1871226". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekrytering Stockholm Byrå AB
(org.nr 556969-9886), https://jobb.rekryteringstockholm.com
Arenavägen 41 (visa karta
)
121 77 STOCKHOLM Jobbnummer
9822059