Mark anläggare
Daily Crew AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2025-11-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Huddinge
, Ekerö
, Luleå
Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Vi söker engagerad och erfarna anläggare till vårt team i Stockholm! Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med olika typer av markanläggningsprojekt - allt från grundläggning, dränering och stensättning till färdigställande av utemiljöer. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng där kvalitet, säkerhet och laganda står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Mark- och grundarbeten
Rörläggning, dränering och VA-arbeten
Plattsättning, kantsten och asfalteringsförberedelser
Maskin- och handarbete beroende på projektets behov
Läsning av ritningar och planering av arbetsmoment
Kvalifikationer
Några års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Körkort B (krav) - BE eller C är meriterande
Erfarenhet av maskinkörning är ett plus
God samarbetsförmåga och ansvarskänsla
Du talar och förstår svenska
Vi erbjuder
Heltidsanställning med trygga villkor
Varierande och utvecklande projekt i Stockholmsområdet
Trevligt arbetsklimat och möjlighet till vidareutbildning
Konkurrenskraftig lön enligt avtal Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Daily Crew AB
(org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se Arbetsplats
Daily Crew Kontakt
Daily Crew kontakt@dailycrew.se Jobbnummer
9604179