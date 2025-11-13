Mark anläggare

Daily Crew AB / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm
2025-11-13


Publiceringsdatum
2025-11-13

Om tjänsten
Vi söker engagerad och erfarna anläggare till vårt team i Stockholm! Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med olika typer av markanläggningsprojekt - allt från grundläggning, dränering och stensättning till färdigställande av utemiljöer. Du blir en del av ett sammansvetsat gäng där kvalitet, säkerhet och laganda står i fokus.

Dina arbetsuppgifter
Mark- och grundarbeten

Rörläggning, dränering och VA-arbeten

Plattsättning, kantsten och asfalteringsförberedelser

Maskin- och handarbete beroende på projektets behov

Läsning av ritningar och planering av arbetsmoment

Kvalifikationer

Några års erfarenhet av mark- och anläggningsarbete

Körkort B (krav) - BE eller C är meriterande

Erfarenhet av maskinkörning är ett plus

God samarbetsförmåga och ansvarskänsla

Du talar och förstår svenska

Vi erbjuder

Heltidsanställning med trygga villkor

Varierande och utvecklande projekt i Stockholmsområdet

Trevligt arbetsklimat och möjlighet till vidareutbildning

Konkurrenskraftig lön enligt avtal

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Daily Crew AB (org.nr 559495-1617), http://dailycrew.se

Arbetsplats
Daily Crew

Kontakt
Daily Crew
kontakt@dailycrew.se

Jobbnummer
9604179

