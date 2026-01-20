Manager Sales & Customer Care
2026-01-20
Företagsbeskrivning
På Vattenfall har vi beslutat oss för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
Det här är vi, dina nya kollegor
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Som säljchef inom Värme Sverige leder och utvecklar du en organisation med ansvar för både affär och kundrelation. Rollen omfattar ny- och merförsäljning inom fjärrvärme, fjärrkyla, ånga och tillhörande tjänster, med ett tydligt fokus på långsiktighet och stabila kundrelationer.
Du säkerställer att försäljningsarbetet bedrivs på ett affärsmässigt och ansvarsfullt sätt, i nära dialog med våra kunder och i linje med Vattenfalls mål för kundnöjdhet och lönsamhet över tid.I denna roll får du möjlighet att utvecklas som ledare i en verksamhet som präglas av komplexitet och variation. Du kommer att hantera en mängd varierande arbetsuppgifter på hög nivå, vilket ger dig ett brett kommersiellt scope och en chans att verkligen göra skillnad.
I rollen ingår även att påverka inriktningen och utvecklingen för både marknadsenheten Sales och Värme Sverige. Du kommer att vara en nyckelspelare i att forma framtiden för dessa områden, vilket ger dig en betydande plattform för att visa ditt ledarskap och din strategiska förmåga.
Dessutom innefattar tjänsten att bygga starka relationer till våra viktigaste kunder och representera företaget i olika externa sammanhang.
Kort sagt, denna roll är perfekt för dig som vill växa som ledare, arbeta med komplexa och varierande uppgifter, och ha en direkt påverkan på företagets framgång och kundnöjdhet.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Ledning:
Leda en avdelning med ett tiotal medarbetare med arbetsplanering och -fördelning.
Säkerställa regelbunden uppföljning och strategisk utveckling för att säkerställa att avdelningen når sina mål.
Främja en god arbetsmiljö samt arbeta med frågor relaterade till medarbetarnas välbefinnande och utveckling.
Operativt arbete:
Ansvara för försäljnings- och kundvårdsaktiviteter.
Kommunicera tydligt och trovärdigt med kunder för att bygga och upprätthålla starka kundrelationer.
Personligen delta i viktiga affärsförhandlingar och externa event som t ex Prisdialogen, kundevent eller möten med kommunrepresentanter.
Stötta säljarna att erhålla mandat för sina affärer genom att lotsa dessa genom Vattenfalls beslutsprocesser.
Samarbete och stöd:
Samarbeta framför allt med marknadsföringsavdelningen, produktavdelningen och Värmes distributionsenhet för att förbättra kundupplevelser och kommunikation, bidra till produktutveckling och -förvaltning samt genomförande av nyanslutningsprojekt.
Du kommer att rapportera till Director Sales Sweden och ingå i Sales Swedens ledningsgrupp. Som ledare för Sales & Customer Care samarbetar man med chefskollegor inom Värme men också med externa kunder och myndigheter. Man deltar även i interna forum såsom investeringskommittéer.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Ledarskapserfarenhet, antingen som chef, teamlead eller projektledare, gärna inom försäljning.
Utbildning: civilingenjör, civilekonom eller motsvarande.
Talar och skriver svenska och engelska flytande.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av affärskalkyler, förhandlingsvana och god förståelse för företagsekonomiska koncept.
Kunskap om energi- och/eller fastighetsbranschen samt B-2-B försäljning
Som person söker vi dig som har en stark affärsmässig, strategisk och kommersiell förståelse, är resultatorienterad med ett ständigt driv framåt, och har ett starkt kundfokus med förmåga att balansera kundernas behov med företagets krav. Du har en förmåga att engagera och motivera ditt team och kommunicera tydligt och trovärdigt med både interna och externa intressenter.
Ytterligare information
Hos oss blir du en del av ett starkt team med fantastiska kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete, ett modernt ledarskap och många kontaktytor. Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner. Som medarbetare på Vattenfall Värme är du delaktig i att skapa framtidens uppvärmning och att forma morgondagens fossilfria energisamhälle.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Placering: Solna eller Uppsala
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Kurosh Beradari, kurosh.beradari@vattenfall.com
. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Peter Blixter, peter.blixter@vattenfall.com Så ansöker du
