Manager Metering & Customer Solutions
Vattenfall AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2026-03-06
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Uppsala
Företagsbeskrivning
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid.
Vattenfall Värme är en europeisk leverantör av el, värme och kyla med verksamheter som hjälper våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv. Vi är drygt fyra tusen anställda som levererar fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och privatpersoner i fyra länder med vårt huvudkontor i Solna.
I Sverige levererar vi fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Värme Sverige är den fjärde största fjärrvärmeleverantören i Sverige och levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en viktig roll i det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Nu söker Vattenfall Värme en ny ledare som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och driva utveckling och digitalisering framåt.
Om rollen
Metering and Customer Solutions har som uppdrag att förse kunderna och den egna verksamheten med underlag om förbrukning av värme, kyla och ånga hos våra kunder i samtliga nät inom Vattenfall Värme Sverige. Gruppen ansvarar för mätarprocessen i sin helhet vilket inkluderar installationstjänster, felavhjälpning och mätarrevision samt kundnära tjänster såsom installationstjänster, service, felavhjälpning och teknisk support.
Vi söker dig som vill leda gruppen i den pågående förändringen inom digitalisering, nya kunderbjudanden och en förändrad energimarknad. Ett engagerat ledarskap nära dina medarbetare är en av dina viktigaste arbetsuppgifter tillsammans med aktivt deltagande i utveckling av nya produkter och tjänster kopplat till vårt värdeerbjudande till kund.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Leda och utveckla ett team bestående av 10 medarbetare med placering i våra fjärrvärmeområden Uppsala, Haninge och Nyköping
Utveckla verksamheten i gruppen på kort och lång sikt
Arbetsmiljöansvar och budgetansvar för operativa kostnader och investeringar
Samverka och skapa relationer med intressenter inom och utom bolaget för att nå gruppens egna samt verksamhetens övergripande mål
Ansvar för kompetensutveckling och bemanning
Profil
Vi ser gärna att du som söker har:
Har tidigare ledarerfarenhet som chef, teamledare eller projektledare.
Civilingenjör, högskoleingenjör eller likvärdig teknisk utbildning.
God förmåga och erfarenhet av processorienterat arbetssätt, förbättringsarbete och gärna förändringsledning.
Du har B-körkort.
Som person motiveras du av att utveckla både människor och arbetssätt och har förmågan att inspirera och skapa engagemang hos dina medarbetare. Vidare har du en god förmåga att skapa förtroende och samarbeta med andra för att nå resultat. Du har även förmåga att leda verksamheten genom förändring och osäkra förutsättningar samt att snabbt kunna ställa om när nya krav uppstår.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort: Uppsala, alternativt Stockholm. Som chef förväntas du vara på plats minst 3 dagar/vecka på kontoret i Uppsala. Kontaktuppgifter för detta jobb
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Karolina Odeblad, karolina.odeblad@vattenfall.com
För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Cecilia Wijkman, cecilia.wijkman@vattenfall.com
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når dem via Vattenfalls växel, 08 739 50 00.
Skicka in din ansökan, enbart CV senast den 20 mars 2026. Urval och intervjuer sker fortlöpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Att arbeta inom Vattenfall Värme innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
753 23 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala - Vattenfall Jobbnummer
9780611