Måltidsvärdar tim.vikariat
Region Sörmland / Restaurangbiträdesjobb / Eskilstuna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Eskilstuna
2025-08-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
EskilstunaPubliceringsdatum2025-08-27Om företaget
Regionservice är en smidig, flexibel och nytänkande serviceorganisation med stolta medarbetare, som tillsammans skapar värde för Region Sörmland.
Regionservice ska skapa förutsättningar för att uppfylla Region Sörmlands uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Det gör vi genom att ha lyhördhet för och förstå våra kunders behov. Vi utvecklar och tillhandahåller stödtjänster av olika slag till Region Sörmlands alla verksamheter, politiken, patienter och besökare. Vi arbetar inom områdena; fastigheter och lokaler, inköp, löne- och fakturahantering, administration, informationshantering och verksamhetsnära service som kost, transport, lokalvård. Hela Region Sörmland är rökfri.
Vill du vara med att bidra för att avlasta vården? Vi söker nu tim.vikarier vid behov som måltidsvärdar till Mälarsjukhuset Eskilstuna.Arbetsuppgifter
Tjänstgöra på avdelningar vid Mälarsjukhuset Eskilstuna:
• Tillredning och servering av måltider till våra patienter
• Beställning av livsmedel och måltider
• Egenkontroll i avdelningskök
• Diskhantering.
Din kompetens
• Krav på att du har fyllt 18 år.
• Krav på mycket goda kunskaper i svenska, både i tal, skrift och läsförståelse.
• Har hög social kompetens.
• Är empatiskt och ödmjuk med ett intresse för människor.
• Har en hög servicekänsla.
• Kan hantera snabba omställningar mellan olika typer av arbetsuppgifter.
• Trivs med ett högt tempo.
Erfarenhet från serviceyrken är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt ett gott bemötande.
Anställningsform
Tidsbegränsat tim.vikariat vid behov.
Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Gruppchef Henry Törnkvist, 073-217 82 86.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på regionservice!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RVLS-25-044". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032) Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9478617