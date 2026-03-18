Måltidschef
2026-03-18
Vill du vara med och forma framtiden i en liten kommun med stora möjligheter?
Vi söker en strukturerad och utvecklingsorienterad chef som vill leda vår måltidsenhet in i framtiden med hjälp av tillit och lyhördhet!
Din roll
Måltidsenheten i Grästorps kommun tillhandahåller måltidsservice för kommunens förskolor, fritids, skolor samt äldreomsorgens alla delar.
I de fem köken, där fyra är tillagningskök och ett är mottagningskök, arbetar 17 kockar. På måltidsenheten finns också en måltidsutvecklare. Vår verksamhet kännetecknas av matlagning från grunden på råvaror av mycket hög kvalitet, vi arbetar resursmedvetet för att säkerställa en hållbar ekonomi och miljömässigt hållbara måltider. Vi arbetar förstås alltid med matgästen i fokus och har ett nära samarbete med äldreomsorgen och bildningsverksamheten.
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du leder och utvecklar måltidsverksamheten tillsammans med dina medarbetare och ansvarar för att verksamheten bedrivs effektivt, kvalitativt och i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens mål. I uppdraget ingår också att arbeta strategiskt med utveckling av måltider, hållbarhet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
Det kommer att hända mycket spännande på måltidsenheten i Grästorp, inte minst står vi inför ombyggnation av Lunneviskolan, vilket kommer innebära nya lokaler för kök och matsal!
Vem är du?
Du leder med tillit och precis som alla i Grästorps kommun tänker du helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt du gör - vi kallar det Grästorp 5.0.
Som person är du en strukturerad lagspelare med förmåga att se möjligheter i nya samarbeten och arbetssätt. Du letar ständigt efter förbättringar och du trivs i en roll där du får utveckla både människor och verksamhet. Som ledare är du inspirerande, lyhörd och kommunikativ. Du leder med tydlighet, struktur och målfokus och skapar engagemang genom tillit och samarbete. Du är serviceinriktad och visar gott värdskap i mötet med både kunder och medledare.
Vi vill att du har med dig:
Minst 3 års chefs- och ledarerfarenhet som inkluderar verksamhets-, personal och ekonomiansvar
- högskoleutbildning, gärna som kostekonom eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god kunskap om ekonomi, arbetsmiljö, livsmedelslagstiftning och offentlig upphandling
erfarenhet från måltidsverksamhet, storkök eller liknande
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
god förståelse för digitaliseringens möjligheter
Det är meriterande om du också har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Vi erbjuder
Hos oss får du en spännande och utvecklande roll i en kommun där vi arbetar tillitsbaserat och nära varandra. Vår arbetsplats präglas av närhet till invånare, kollegor och ledning. Du ingår i samhällsbyggnadschefens ledningsgrupp tillsammans med fastighetschef, driftchef, kultur- och fritidschef samt plan- och exploateringschef. Du får också tillgång till nätverk med kollegor i andra kommuner där samverkan är angeläget för att ta oss an framtida utmaningar.
Vi erbjuder också:
ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till goda måltider för kommunens invånare
engagerade och kompetenta medarbetare
möjlighet att utveckla verksamheten och arbeta strategiskt med framtidens måltider
goda möjligheter till kompetensutveckling
Ansökan och intervjudatum
Välkommen med din ansökan!
I Grästorps kommun arbetar vi aktivt för en inkluderande arbetsplats där olikheter ses som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Preliminärt planerar vi intervjuer i två omgångar; teamsintervjuer 9-10 april (förmiddagar) och slutintervjuer 15 och 16 april (förmiddagar)
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!

Publiceringsdatum 2026-03-18
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss?
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps kommun
(org.nr 212000-1595) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsverksamheten, Måltidsenheten Kontakt
Eveline Karlsson 0514-58133 Jobbnummer
9803737