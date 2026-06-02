Måltidsbiträde, Pooltjänst till Kävlinge kommun
2026-06-02
Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Vi söker dig som brinner för att skapa måltidsupplevelser för våra gäster. Som pooltjänst kommer du att vara en viktig del av vårt team, där du ständigt får möjlighet att utvecklas och göra skillnad. Arbetet innefattar ansvar för måltidskvalitén i köket samt servering av lunch, specialkost, frukost, mellanmål, egenkontroll och vissa administrativa uppgifter som beställningar. Här är vad du kan förvänta dig.
Variation och utmaning: I rollen som pooltjänst kommer du att ersätta andra medarbetare, i framför allt mottagningsköken, vid frånvaro. Du kommer att vara en viktig länk när det gäller att säkerställa måltidskvalitén och driften i köket.
Flexibilitet och eget ansvar: Vi värdesätter initiativtagande och flexibilitet. Du kommer att arbeta självständigt och ta ansvar för att leverera hög kvalité i allt du gör. Vi tror på att göra det där lilla extra för våra gäster
Arbetsmiljö och samarbete: Vi tror på en positiv arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra. Du kommer att få möjlighet att att bemöta dina arbetskollegor och gäster med personlig omtanke. Vi ser möjligheter istället för hinder och värdesätter samarbete och god kommunikation.
Personlig lämplighet: Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Om du är engagerad, positiv och har en stark vilja att lära och utvecklas, är du den vi söker!
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Skola eller förskola" och du behöver själv begära ut utdraget som du hittar på polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge Kommun
(org.nr 212000-1058), https://www.kavlinge.se/
Östra stationstorget 1
)
244 80 KÄVLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Måltidsservice, Måltid Lödde Hofterup Billingshäll Kontakt
Facklig representant nås via kundtjänst 046-739000 Jobbnummer
9940766